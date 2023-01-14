Patates çorbasının daha lezzetli olmasını sağlıyor.. Mutlaka içine ekleyin

Patates çorbası yaparken mutlaka kıymalı yapın. Kıyma ile yapılan patates çorbası hem daha sağlıklı hem daha doyurucu oluyor. İşte Türk mutfağının en lezzetli çorbalarından biri olan kıymalı patates çorbasının yapılışı

Patates çorbasının daha lezzetli olmasını sağlıyor.. Mutlaka içine ekleyin

Kıymalı  patates çorbası pek tercih edilmeyen çorbalardan. Oysa hem doyurucu hem sağlıklı olması nedeniyle özellikle kış aylarında bu çorba mutlaka yapılmalıdır.

Peki kıymalı patates çorbasının yapılışı nasıldır? Hangi malzemeler gerekmektedir?

İşte kıymalı patates çorbasıyla ilgili bilmeniz gerekenler;

Kıymalı patates çorbası için malzemeler;

2 adet iri patates

100 gram kıyma

1/2 arpacık soğanı (veya minik soğan ya da 1/2 pırasa)

1 çay bardağı süt

1 kaşık margarin veya sıvı yağ

1-2 tutam tuz

1 tutam karabiber

750 ml su

Kıymalı patates çorbasının tarifi

Patates çorbasının daha lezzetli olmasını sağlıyor.. Mutlaka içine ekleyin - Resim : 1

*Patatesleri soymadan önce bol su altında yıkayalım, soyalım ve küçük küpler halinde doğrayacağız. *Patatesleri bu şekilde doğrama nedenimiz pişme süresini çok kısaltmasıdır. Tencereye koyalım ve malzeme listesinde yer alan suyu ekleyerek pişmeye bırakalım. 15 dakika sonra kontrol ettiğimiz zaman patatesler muhtemelen pişmiştir küçük doğradığımız için.

*Patatesler yumuşadıysa süt, tuz ve karabiberi ekle ve blenderle ezelim. Blenderin yoksa tel süzgeçten geçirebilirsiniz, az zahmetli bir iştir ama aynı neticeyi almamızı mümkün kılar…

*Bir taşım daha kaynatalım bu şekilde ki patateslerin içerisinden tamamen açığa çıkan nişasta bağlansın. *Bir tavada yağı ısıtalım ve kalın taneli ve yapışmışlar ise tahta kaşık ile açarak kıymamızı çok hafifçe bu yağda çevirelim, suyunu salıp – tekrar yağ açığa çıktığında kıymamızı yağdan çıkardığımız zaman direkt olarak ve çorbaya ekleyebiliriz.

*Arpacık soğanı kullanacaksak bu soğanı ince ince doğramalı (ister küp küp, ister halka halka). *Kıymadan artan yağda hafifçe çevirdikten sonra eklemeliyiz servis aşamasında süsleme amaçlı. Sebze severler arpacık soğanı yerine pırasa da ince dilimleyip, kavurduktan sonra serviste kullanabilir.

Afiyet olsun.

Evet kıymalı patates çorbasının tarifi bu şekildedir;

Önemli hatırlatma; Bu çorba bebeğiniz içinde uygun bir çorbadır. Bebeğiniz için çok doyurucu olacaktır. Hastalar içinde önerilen kıymalı patates çorbası besin değeri en yüksek çorbalardandır. 

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