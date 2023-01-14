ATV'de sarsıcı karar! Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde vedalar

Oktay Kaynarca'nın başrollerinde yer aldığı 'Ben bu cihana sığmazam' adlı TV dizisinde veda üstüne veda. İki oyuncu diziye veda etti.

Son Güncelleme:
ATV'de sarsıcı karar! Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde vedalar

ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin final yapmasının ardından seyirciler büyük bir şok yaşamıştı. Oktay Kaynarca hayranları kanala tepki üstüne tepki yağdırmıştı.

Oktay Kaynarca bir süre sonra yeni dizisiyle ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya başlamıştı.

FIRTINA GİBİ ESEN DİZİ

Oktay Kaynarca'nın hem oyuncusu hem de yönetim ekibinde yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi izlenme rekorları kırıyor.

Dizi adeta fırtına gibi esiyor. 

ATV'nin bu diziye yüksek bütçeler ayırdığı biliniyor. Diziden bazı ayrılıklar yaşandı. Yaşanan bu ayrılıklar seyircileri derinden üzdü.

ATV'de sarsıcı karar! Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde vedalar - Resim : 1

tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardıklarına göre; Hain olduğu ortaya çıkan Bekir’e hayat verem Ziya Kürküt diziye veda edecek. Dizide ayrıca bir ayrılık daha yaşanacak. Bekir’in eşi Meltem’e hayat veren Burcu Binici de salı akşamlarına damgasını vuran projeye veda edecek.

KÖTÜ HABER GELDİ

Öte yandan 'Ben bu cihana sığmazam' dizisinden önümüzdeki bölümlerde de bazı ayrılıklar yaşanacak. İddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizideki bu ayrılıklar seyirciyi üzeceğe benziyor.

OYUNCU SEÇİMLERİ DE SÜRÜYOR

Diziden ayrılıklar olduğu kadar yeni katılımlarda olacak. Bu kapsamda önümüzdeki bölümlerde  'Ben bu cihana sığmazam' dizisinin kadrosuna başka oyuncuların da katılması bekleniyor. 

Son Güncelleme:
Patates çorbasının daha lezzetli olmasını sağlıyor.. Mutlaka içine ekleyin Gözden Kaçmasın 14 Ocak 2023 16:58
İneğin karnından çıkanlar şoke etti! Yaşam 14 Ocak 2023 09:27
Yufka böyle hazırlanmazsa böreğin lezzeti kaçıyormuş! Asla hata yapmayın Gözden Kaçmasın 13 Ocak 2023 20:56
Çöp diye atıyorduk - Oysa yanmış tavayı pırıl pırıl yapıyor Gözden Kaçmasın 12 Ocak 2023 17:36
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrolog tarih verip uyardı: Yer yerinden oynayacak! Ünlü astrolog tarih verip uyardı: Yer yerinden oynayacak!
YouTube canlı yayınında son anketi açıkladı: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo! İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo!
AKP'den açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? AKP'den açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor! Gerçek kışa hazır olun: Tarih netleşti, dondurucu soğuklar geliyor!
Yeni varyant, Türkiye'de yaygınlaşıyor: Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin! 'Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin!'