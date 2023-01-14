ATV'de sarsıcı karar! Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde vedalar

ATV ekranlarında yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin final yapmasının ardından seyirciler büyük bir şok yaşamıştı. Oktay Kaynarca hayranları kanala tepki üstüne tepki yağdırmıştı.

Oktay Kaynarca bir süre sonra yeni dizisiyle ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya başlamıştı.

FIRTINA GİBİ ESEN DİZİ

Oktay Kaynarca'nın hem oyuncusu hem de yönetim ekibinde yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi izlenme rekorları kırıyor.

Dizi adeta fırtına gibi esiyor.

ATV'nin bu diziye yüksek bütçeler ayırdığı biliniyor. Diziden bazı ayrılıklar yaşandı. Yaşanan bu ayrılıklar seyircileri derinden üzdü.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardıklarına göre; Hain olduğu ortaya çıkan Bekir’e hayat verem Ziya Kürküt diziye veda edecek. Dizide ayrıca bir ayrılık daha yaşanacak. Bekir’in eşi Meltem’e hayat veren Burcu Binici de salı akşamlarına damgasını vuran projeye veda edecek.

KÖTÜ HABER GELDİ

Öte yandan 'Ben bu cihana sığmazam' dizisinden önümüzdeki bölümlerde de bazı ayrılıklar yaşanacak. İddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizideki bu ayrılıklar seyirciyi üzeceğe benziyor.

OYUNCU SEÇİMLERİ DE SÜRÜYOR

Diziden ayrılıklar olduğu kadar yeni katılımlarda olacak. Bu kapsamda önümüzdeki bölümlerde 'Ben bu cihana sığmazam' dizisinin kadrosuna başka oyuncuların da katılması bekleniyor.