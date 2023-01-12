Patlıcan böyle kızartılırsa ne kararıyor ne yağ çekiyor.. Aşçıların sırlarıyla

Patlıcan kızartması çok sevilen yiyeceklerden. Özellikle patates kızartmasının yanına da çok yakışıyor. Patlıcan kızartması yaparken en çok karşılaştığımız iki sorun bulunuyor.

* Yağ çekme sorunu

* Kararma sorunu

Patlıcan kızartması yaparken bilmeniz gereken iki tüyoyu sizlerle paylaşacağız. Bu iki bilgi sayesinde artık ne patlıcanlar yağ çekecek nede kararacak.

İşte bilmeniz gerekenler;

Yağ çekmemesi için yapılması gerekenler;

1. Tuzlu Suda Bekletin

Patlıcanların kabuklarını soyup dilimleyin. Daha sonra bir miktar tuz eklediğiniz su içerisinde bekletin. Patlıcan dilimlerinin suyunu iyice süzüp kağıt havlu ile kuruladıktan sonra kızartmaya başlayın. Bu yöntem sayesinde patlıcanların yağ çekmesi ve acı lezzeti azalır.

2. Sirke Katın

Kızartma yağına bir miktar sirke katarak patlıcanların fazla yağ çekmesini önleyebilir aynı zamanda daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

3. Ilık Suya Sokun

Patlıcanları kızarttıktan hemen sonra ılık suya sokup çıkarın. Daha sonra süzgeçte bekletin, böylece ağır yağ kıvamından kurtulabilirsiniz.

4. Ağırlık Koyun

Patlıcanları soyup dilimledikten sonra kağıt havlu üzerine dizin. Üzerlerine bir miktar tuz serpip kağıt havlu ile örtün. Son olarak üzerlerine su bardağı gibi ağırlık yapacak bir şey ekleyip 1-2 saat bekletip kızartma aşamasına öyle geçin. Böylece patlıcanların yağ çekmesini büyük ölçüde önleyin.

5. Fırınlayın

Az yağlı bir patlıcan kızartması tüketmek istiyorsanız en harika yöntemlerden biri de elbette ki fırınlamaktır. Patlıcanları dilimleyip az bir miktar yağlayarak fırına gönderin. Böylece daha az yağ çeken ancak lezzetinden bir şey kaybetmemiş patlıcanları keyifle tüketin.

6. Teflon Tava Kullanın

Sıradaki yöntem daha çok közleme lezzetini sevenlere geliyor. Teflon tava içine bir yemek kaşığı kadar yağ ekleyip patlıcan dilimlerini arkalı önlü pişirin. Böylece patlıcanların fazla yağ çekmesini önleyerek leziz sonuçlar alabilirsiniz.

PATLICANIN KARARMASI NASIL ÖNLENİR?

Patlıcanların kararmasını önlemek için aslında çok basit bir yöntem var Patlıcanları Limonlu ve tuzlu suda bekletmek de patlıcanın kararmasını önleyen en etkili yöntemdir. Yapmanız gereken Doğradığınız ya da kestiğiniz patlıcanları, limon sıkılmış ve bir tutam tuz katılmış soğuk suyun bulunduğu derin bir kap içerisinde bekletmek. Sonra da pişirme için kullanmak. Bu yöntemle patlıcanlarınızın asla kararmadığını göreceksiniz.



Patlıcanların Yağ çekmesi nasıl önlenir?

Canınız patlıcan çekti ancak yağ çekmesinden korkuyorsunuz üzülmeyin bunun da etkileyici bir yöntemi var: Yapılan araştırmalarda patlıcanın yağ çekmemesi için bir çok yöntem sıralanmış. Ancak biz sizlere denenmiş olan yöntemi vereceğiz:

İlk olarak Patlıcanları soyma işleminden sonra 10 dakika kadar kristalli tuzlu suda bekletmeye özen göstermelisiniz. Yapacağınız Bu uygulama sayesinde patlıcanlar kararma yapmayacak ve asla daha fazla yağ çekmesi gibi bir durumla karşılaşılmayacaktır. - Bu işleme ek olarak ayrıca Kızartma yağına bir miktar elma sirkesi koymanızı da tavsiye etmekteyiz.



patlıcanla İlgili bu bilgiler hoşunuza gittiyse sizlerde arkadaşlarınızla paylaşabilir ve onların yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde patlıcanların asla yağ çekmediğini görmüş olacaksınız.

Kaynak: Üsküp Haber