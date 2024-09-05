Ünlü Kot Pantolon Firması İflas Bayrağını Çekti: Yüzlerce Kişi İşsiz Kaldı, Onlarca Mağazası Kapandı

Hollanda ve Türkiye'de satış yapan ünlü tekstil şirketi Score, iflas ettiğini duyurdu.

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Ünlü Kot Pantolon Firması İflas Bayrağını Çekti: Yüzlerce Kişi İşsiz Kaldı, Onlarca Mağazası Kapandı - Resim: 1

Hollanda merkezli olan Score adlı kot pantolon firması, 50 mağazaya ve 450 çalışana sahipti. Şirket, ekonomik krize yenik düştü.

Hollanda'da faaliyet gösteren ve 50 mağazası bulunan ünlü kot pantolon markası Score, iflas etti. Zutphen Mahkemesi tarafından duyurulan iflas haberi, firmanın hem Hollanda'daki hem de Türkiye'deki müşterilerini üzdü.

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