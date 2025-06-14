Çaya Dev Zam! Bugünden İtibaren Artık Bu Fiyattan Satılacak
ÇAYKUR, üretim maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek kuru çay fiyatlarını artırdı. Yapılan düzenlemeyle birlikte çay, bugünden itibaren yüzde 15 zamlı fiyatla satılacak.
Kaynak: BloombergHT
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına yeni bir zam yaptı. BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, kurum artan maliyetleri göz önünde bulundurarak fiyatlara yüzde 15 oranında zam uyguladı. Zamlı fiyatlar market raflarına bugünden itibaren yansımaya başladı.
YENİ YILIN İLK ZAMMI GELDİ
Bu artış, 2025 yılı içinde kuru çay fiyatlarına yapılan ilk zam olarak kayda geçti. Son zam ise 2024 yılının Eylül ayında yüzde 18 oranında uygulanmıştı. Bu yeni fiyat artışında, özellikle yaş çay alım fiyatlarının yükselmesi, işçilik ve işletme giderlerindeki artışların etkili olduğu belirtiliyor.