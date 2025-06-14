Çaya Dev Zam! Bugünden İtibaren Artık Bu Fiyattan Satılacak

YENİ YILIN İLK ZAMMI GELDİ

Bu artış, 2025 yılı içinde kuru çay fiyatlarına yapılan ilk zam olarak kayda geçti. Son zam ise 2024 yılının Eylül ayında yüzde 18 oranında uygulanmıştı. Bu yeni fiyat artışında, özellikle yaş çay alım fiyatlarının yükselmesi, işçilik ve işletme giderlerindeki artışların etkili olduğu belirtiliyor.