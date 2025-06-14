Ulaşımda Bir Devir Kapandı: Artık Bedava Olacak! 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor

ULAŞIMDA BİR DEVİR KAPANIYOR

Aktarma ücretlerinin kaldırılması, özellikle düşük gelirli gruplar için büyük bir destek olarak değerlendiriliyor. Mevcut tarifeye göre Ankarakart kullanan bir yolcu için aktarma ücreti tam bilette 12,5 TL, öğrenci tarifesinde 8 TL, öğretmen tarifesinde ise 9,5 TL olarak uygulanıyordu. Yeni uygulamayla bu ücretler ilk aktarma için sıfırlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımı, hem ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara nefes aldıracak hem de toplu taşımayı teşvik ederek şehir içi ulaşımı daha erişilebilir hale getirecek.