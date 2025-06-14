Ulaşımda Bir Devir Kapandı: Artık Bedava Olacak! 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma milyonları havalara uçuracak yeni bir karara imza attı. 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme kapsamında artık metro ve otobüs arasında yapılan ilk aktarmalar tamamen ücretsiz olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da toplu ulaşımı kullanan milyonları ilgilendiren önemli bir karar açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, otobüs ile metro arasında yapılan ilk aktarmaların ücretsiz olacağını duyurdu. Bu uygulama 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Böylelikle 7'den 70'e herkes için ilk aktarmalar ücretsiz olacak.
1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN BEDAVA OLACAK
Yeni düzenleme kapsamında metrodan otobüse ya da otobüsten metroya geçiş yapan yolculardan ilk aktarma için herhangi bir ücret alınmayacak. Böylece işine ya da okuluna aktarmayla giden vatandaşlar günlük ulaşım maliyetlerinde ciddi bir rahatlama yaşayacak.
ULAŞIMDA BİR DEVİR KAPANIYOR
Aktarma ücretlerinin kaldırılması, özellikle düşük gelirli gruplar için büyük bir destek olarak değerlendiriliyor. Mevcut tarifeye göre Ankarakart kullanan bir yolcu için aktarma ücreti tam bilette 12,5 TL, öğrenci tarifesinde 8 TL, öğretmen tarifesinde ise 9,5 TL olarak uygulanıyordu. Yeni uygulamayla bu ücretler ilk aktarma için sıfırlanacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımı, hem ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara nefes aldıracak hem de toplu taşımayı teşvik ederek şehir içi ulaşımı daha erişilebilir hale getirecek.