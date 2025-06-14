SPK'dan Anadolu Efes ve Polisan Holding Hamlesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu haftaki bülteninde iki büyük şirketin bedelsiz sermaye artırımı taleplerine yeşil ışık yaktı. Anadolu Efes’in 5,3 milyar TL’lik ve Polisan Holding’in 3 milyar TL’yi aşan sermaye artırımı başvuruları Kurul tarafından onaylandı.

Kaynak: Haber Merkezi

SPK Anadolu Efes
Son Güncelleme:
SPK'dan Anadolu Efes ve Polisan Holding Hamlesi - Resim: 1

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., mevcut sermayesini 5 milyar 329 milyon TL artırarak güçlendirme kararı aldı. Polisan Holding A.Ş. ise 3 milyar 16 milyon 300 bin TL’lik bedelsiz sermaye artırım başvurusuyla yatırımcılarına temettü yerine bedelsiz hisse dağıtımı yoluna gidiyor. Her iki başvuru da SPK’dan olumlu yanıt aldı.

1 5
SPK'dan Anadolu Efes ve Polisan Holding Hamlesi - Resim: 2

SPK, DEV ŞİRKETLERE ONAY VERDİ

SPK ayrıca, önemli firmaların borçlanma aracı ihraç taleplerini de inceledi ve onayladı. Kurulun onay verdiği şirketler ve ihraç tutarları şu şekilde:

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. – 10 milyar TL

Derlüks Yatırım Holding A.Ş. – 1 milyar TL

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 2 milyar TL

2 5
SPK'dan Anadolu Efes ve Polisan Holding Hamlesi - Resim: 3

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. – 2 milyar TL

TEB Finansman A.Ş. – 1 milyar 700 milyon TL

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. – 1 milyar TL

3 5
SPK'dan Anadolu Efes ve Polisan Holding Hamlesi - Resim: 4

Fiba Faktoring A.Ş. – 1 milyar 116 milyon TL

Atılım Faktoring A.Ş. – 166 milyon TL

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. – 4 milyar TL

Bu şirketlerin borçlanma aracı ihracıyla piyasadan kaynak temin etmesi hedefleniyor.

4 5
SPK'dan Anadolu Efes ve Polisan Holding Hamlesi - Resim: 5

34 YASA DIŞI SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

SPK, yatırımcıların güvenliğini sağlamak adına yurt dışı kaynaklı yasa dışı kaldıraçlı işlemlere karşı da harekete geçti. Türkiye’de yerleşik kişilere internet üzerinden lisanssız hizmet sunduğu tespit edilen 34 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı alındı. Kurul, bu sitelere karşı gerekli hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

5 5