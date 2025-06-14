SPK'dan Anadolu Efes ve Polisan Holding Hamlesi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu haftaki bülteninde iki büyük şirketin bedelsiz sermaye artırımı taleplerine yeşil ışık yaktı. Anadolu Efes’in 5,3 milyar TL’lik ve Polisan Holding’in 3 milyar TL’yi aşan sermaye artırımı başvuruları Kurul tarafından onaylandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., mevcut sermayesini 5 milyar 329 milyon TL artırarak güçlendirme kararı aldı. Polisan Holding A.Ş. ise 3 milyar 16 milyon 300 bin TL’lik bedelsiz sermaye artırım başvurusuyla yatırımcılarına temettü yerine bedelsiz hisse dağıtımı yoluna gidiyor. Her iki başvuru da SPK’dan olumlu yanıt aldı.
SPK, DEV ŞİRKETLERE ONAY VERDİ
SPK ayrıca, önemli firmaların borçlanma aracı ihraç taleplerini de inceledi ve onayladı. Kurulun onay verdiği şirketler ve ihraç tutarları şu şekilde:
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. – 10 milyar TL
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. – 1 milyar TL
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 2 milyar TL
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. – 2 milyar TL
TEB Finansman A.Ş. – 1 milyar 700 milyon TL
Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. – 1 milyar TL
Fiba Faktoring A.Ş. – 1 milyar 116 milyon TL
Atılım Faktoring A.Ş. – 166 milyon TL
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. – 4 milyar TL
Bu şirketlerin borçlanma aracı ihracıyla piyasadan kaynak temin etmesi hedefleniyor.
34 YASA DIŞI SİTEYE ERİŞİM ENGELİ
SPK, yatırımcıların güvenliğini sağlamak adına yurt dışı kaynaklı yasa dışı kaldıraçlı işlemlere karşı da harekete geçti. Türkiye’de yerleşik kişilere internet üzerinden lisanssız hizmet sunduğu tespit edilen 34 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı alındı. Kurul, bu sitelere karşı gerekli hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.