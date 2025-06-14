SPK'dan Anadolu Efes ve Polisan Holding Hamlesi

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., mevcut sermayesini 5 milyar 329 milyon TL artırarak güçlendirme kararı aldı. Polisan Holding A.Ş. ise 3 milyar 16 milyon 300 bin TL’lik bedelsiz sermaye artırım başvurusuyla yatırımcılarına temettü yerine bedelsiz hisse dağıtımı yoluna gidiyor. Her iki başvuru da SPK’dan olumlu yanıt aldı.