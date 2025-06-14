Ne Togg Ne Egea! BYD Pazarı Sarstı!: Yeni Fiyat Listesiyle Hepsini Solladı

UYGUN FİYAT SEGMENTİNDE YENİ RAKİP

BYD, halihazırda Avrupa’da Dolphin ve Seal gibi elektrikli modelleriyle pazarda yer alıyor. Ancak bu yeni giriş seviyesi araç, markanın ürün yelpazesini daha da erişilebilir kılacak. Söz konusu model, Avrupa’da oldukça popüler olan Peugeot e-208 gibi küçük elektrikli otomobillere doğrudan rakip olacak.

Avrupa Birliği’nin sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda düşük maliyetli elektrikli araçlara yönelik talep her geçen gün artarken, BYD’nin bu hamlesi yerleşik üreticilere karşı ciddi bir rekabet oluşturabilir.