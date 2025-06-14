Maaşınızdan Kesilen Paranız Bu Şekilde Cebinizde Kalacak: Öğrenen e-Devlet'e Koşuyor
Birçok çalışan, maaşlarından her ay otomatik olarak kesilen katkı payları sayesinde farkında olmadan ciddi tutarlarda birikim yapıyor. Özellikle Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) otomatik dahil edilen çalışanlar, bu sistemde biriken paralarının varlığından haberdar olmayabiliyor. Oysa bu durum, uzun vadede hatırı sayılır bir birikime dönüşebiliyor. Peki, bu gizli birikimlerin farkına nasıl varılır? Yanıt, e-Devlet’te gizli.
Kaynak: Haber Merkezi
Sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi, işe başladıkları anda BES’e otomatik olarak dahil ediliyor. Her ay maaşlarından belirli bir oranda kesinti yapılıyor ve bu katkı payları özel emeklilik şirketleri aracılığıyla değerlendiriliyor. Ancak çoğu çalışan, bu kesintilerin farkına varmıyor ya da sistemden çıkmadığı sürece kesintiler sürüyor. Bu da yıllar içinde ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR
Biriken paranın var olup olmadığını öğrenmek oldukça basit. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Bireysel Emeklilik Sistemi” yazmanız yeterli. Karşınıza çıkan sayfada, hangi emeklilik şirketine ait olduğunuz ve toplam birikiminiz gibi detaylara saniyeler içinde ulaşabilirsiniz. Böylece bugüne kadar adınıza biriken miktarı öğrenebilir, dilerseniz sistemden ayrılarak birikmiş paranızı talep edebilirsiniz.
SADECE BES'İ DEĞİL, ŞAHSİ ÖDEMELERİ DE KONTROL EDİN
BES dışında, e-Devlet'te sıkça gözden kaçan bir diğer önemli alan ise “Şahıs Ödemeleri” bölümüdür. Bu sekmeden doğum yardımı, süt parası, cenaze yardımı, yol parası gibi devletin yaptığı bireysel ödemeleri kontrol etmek mümkün. Özellikle sonradan hak edilen, ancak çoğu zaman unutulan bu ödemeler de vatandaşlar adına birikmiş olabilir.
BİRİKEN TUTARLAR ÇEKİLMEZSE DEVLET'E KALIYOR
Uzun süre boyunca talep edilmeyen BES birikimleri, belirli yasal sürelerin sonunda devlete iade edilebiliyor. Bu nedenle sisteme göz atmayan çalışanlar, kendi adlarına biriken parayı fark etmeden kaybedebilir. Uzmanlar, e-Devlet üzerinden düzenli kontrol yaparak bu tür kayıpların önlenmesini tavsiye ediyor.
PARANIZI NASIL ALIRSINIZ?
Eğer e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama sonucunda adınıza yapılmış bir ödeme tespit ederseniz, bu parayı almak için tek yapmanız gereken en yakın PTT şubesine gitmek. Kimlik belgenizle başvurduğunuzda, ödemeniz anında tarafınıza teslim ediliyor.