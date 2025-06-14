Maaşınızdan Kesilen Paranız Bu Şekilde Cebinizde Kalacak: Öğrenen e-Devlet'e Koşuyor

Sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi, işe başladıkları anda BES’e otomatik olarak dahil ediliyor. Her ay maaşlarından belirli bir oranda kesinti yapılıyor ve bu katkı payları özel emeklilik şirketleri aracılığıyla değerlendiriliyor. Ancak çoğu çalışan, bu kesintilerin farkına varmıyor ya da sistemden çıkmadığı sürece kesintiler sürüyor. Bu da yıllar içinde ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.