Köylüler Hasat Yarışına Girdi: Bedavaya Dağdan Toplanıyor, Kilosu Altınla Yarışıyor
Bahar yağmurlarının ardından doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, hem sofraların hem de pazar tezgahlarının yıldızı oldu. Köylülerin bedava hasat yarışına girdiği kuzugöbeği mantarı, pazarda kilosu 4 bin TL’ye alıcı bularak adeta altınla yarıştı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Akseki ilçesinde doğanın sunduğu en kıymetli ürünlerden biri olan kuzugöbeği mantarının hasadı başladı. Yörede “göbek” olarak adlandırılan bu özel mantar, her yıl nisan ve mayıs aylarında yağışların ardından ormanlık alanlarda kendiliğinden çıkıyor. Köylülerin bedavaya topladığı nadir bulunan bu lezzetli mantarın kilosu 4 bin TL'den kapış kapış satılıyor.
KÖYLÜLER DAĞDAN BEDAVAYA TOPLUYOR
Bölge halkı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dağ yollarına düşerek kuzugöbeği aramaya başlıyor. Hem evlerde tüketilmek üzere toplanan hem de satılarak gelir elde edilen bu mantar, özellikle kırsal kesimde yaşayan aileler için önemli bir geçim kaynağı.
KİLOSU 4 BİN TL'YE SATILIYOR
Doğada nadiren rastlanan ve yapay üretimi oldukça zor olan kuzugöbeği, pazarda adeta altınla yarışıyor. Talebin yoğun olduğu bu sezon, kilosu 4 bin TL’ye kadar alıcı bulan mantar, gastronomi tutkunlarının da gözdesi.
BÜTÜN KÖYE GEÇİM KAYNAĞI OLDU
Akseki’nin yüksek kesimlerinde yetişen kuzugöbeği mantarı, hem eşsiz aroması hem de ekonomik değeri sayesinde hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun ediyor. Bölge halkı için sezonluk gelir kapısı olan bu doğal ürün, aynı zamanda doğayla iç içe sürdürülebilir bir ekonomi modeline de katkı sağlıyor.