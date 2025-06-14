Köylüler Hasat Yarışına Girdi: Bedavaya Dağdan Toplanıyor, Kilosu Altınla Yarışıyor

BÜTÜN KÖYE GEÇİM KAYNAĞI OLDU

Akseki’nin yüksek kesimlerinde yetişen kuzugöbeği mantarı, hem eşsiz aroması hem de ekonomik değeri sayesinde hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun ediyor. Bölge halkı için sezonluk gelir kapısı olan bu doğal ürün, aynı zamanda doğayla iç içe sürdürülebilir bir ekonomi modeline de katkı sağlıyor.