Tüpraş'ın Temettü Vereceği Tarih Belli Oldu: Ne Kadar Temettü Dağıtılacak?

Tüpraş, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin temettü ödeme tarihini Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Şirket, bu ay içerisinde temettü ödemelerini gerçekleştirecek. Peki, Tüpraş temettü ödemesi ne zaman yapılacak ve hisse başına ne kadar dağıtılacak? İşte detaylar...

Kaynak: Gerçek Gündem

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Tüpraş'ın Temettü Vereceği Tarih Belli Oldu: Ne Kadar Temettü Dağıtılacak? - Resim: 1

Tüpraş, 2023 yılına ilişkin kâr payı dağıtım kararı aldığını ve bu doğrultuda temettü ödemesini 27 Eylül tarihinde gerçekleştireceğini açıkladı. Ödemeler, 1 Ekim'de yatırımcıların hesaplarına yatacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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