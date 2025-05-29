Bunu Yapan Emeklinin Maaşı 2 Kat Birden Artacak! SSK, Bağ-Kur Emeklisinde Bu Kriter Her Şeyi Değiştiriyor
Emekli maaşlarıyla ilgili kritik bir değişim yolda! Orta Vadeli Program kapsamında hayata geçirilecek yeni modelle, çalışanların sistemde daha uzun süre kalması teşvik edilecek. Böylece daha fazla prim günü olanlara, daha yüksek emekli maaşı verilmesinin önü açılacak. İşte emeklilikte köklü değişiklikler içeren sistemin ayrıntıları...
Kaynak: Sabah
Türkiye’de emeklilik sistemi, ciddi bir dönüşüm sürecine giriyor. Orta Vadeli Program'da yer alan yeni düzenlemeyle birlikte, çalışanların hem daha uzun süre sistemde kalması hem de daha yüksek maaşla emekli olması hedefleniyor. Konuya ilişkin önemli detayları gazeteci Faruk Erdem açıkladı.
BUNU YAPAN EMEKLİLERİN MAAŞI 2 KAT BİRDEN ARTACAK
Yeni düzenlemeye göre artık yalnızca kazanç düzeyi değil, toplam prim gün sayısı da emekli aylığını belirlemede etkili olacak. Yani sistemde uzun süre kalan ve düzenli prim ödeyen sigortalılar, daha yüksek maaş alabilecek.
EMEKLİ MAAŞLARI 3'LÜ SİSTEME GÖRE HESAPLANIYOR
Mevcut sistemde emekli maaşları, 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem baz alınarak hesaplanıyor. Her dönemin kendine özgü Aylık Bağlama Oranı (ABO) ve katsayıları bulunuyor. Bu da özellikle 1999 öncesi çalışması fazla olan kişilerin daha avantajlı olmasına neden oluyor.
HANGİ KRİTERLER MAAŞI BELİRLİYOR?
Erdem, emekli maaşı hesaplamasında dikkate alınan kriterleri şöyle sıraladı:
Sigortalının prime esas kazancı (SPEK)
Üç dönem için ayrı ayrı uygulanan ABO oranları
Önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranı
Güncelleme katsayısı
Başvuru yapılan yıl
EMEKLİ OLDUĞUNUZ YIL ÇOK ÖNEMLİ
Erdem, maaşlarda yıldan yıla farklar oluştuğuna dikkat çekerek, "2024’te emekli olanlar, 2023 yılı verilerine göre daha avantajlı oldu. Enflasyonun düşmesiyle birlikte 2025-2026 döneminde de benzer farklar yaşanabilir" dedi. Bu nedenle dilekçe verilen yıl da maaş tutarını doğrudan etkileyebiliyor.
GÜNCELLEME KATSAYISINA SABİT FORMÜL
Yıldan yıla değişen güncelleme katsayısı nedeniyle maaş farklarının oluştuğunu belirten Erdem, bu sorunun önüne geçmek için sabit bir katsayı formülünün gündemde olduğunu ifade etti. Bu sayede yıllar arasında oluşan adaletsizliklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
YÜKSEK PRİM ÖDEYEN YÜKSEK MAAŞ ALACAK MI?
Erdem, "Çok prim ödeyip düşük maaş alanlar" söyleminin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Asgari ücretten prim yatıranlar doğal olarak daha düşük maaş alır. Ancak yüksekten ödeyip daha sonra asgari ücrete dönenlerde düşüş yaşanabiliyor" dedi.
Yeni modelde öne çıkması planlanan değişiklikler ise şunlar:
Üçlü aylık bağlama yapısının sadeleştirilerek tek sisteme dönüştürülmesi
Sabit güncelleme katsayısı ile adaletli maaş hesaplaması
Çalışmayı teşvik eden bir yapı kurulması
Her ay bir önceki ayın enflasyonuna göre maaş artışı yapılması
Refah payı tartışmalarının önlenmesi