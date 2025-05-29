Bunu Yapan Emeklinin Maaşı 2 Kat Birden Artacak! SSK, Bağ-Kur Emeklisinde Bu Kriter Her Şeyi Değiştiriyor

Türkiye’de emeklilik sistemi, ciddi bir dönüşüm sürecine giriyor. Orta Vadeli Program'da yer alan yeni düzenlemeyle birlikte, çalışanların hem daha uzun süre sistemde kalması hem de daha yüksek maaşla emekli olması hedefleniyor. Konuya ilişkin önemli detayları gazeteci Faruk Erdem açıkladı.

BUNU YAPAN EMEKLİLERİN MAAŞI 2 KAT BİRDEN ARTACAK

Yeni düzenlemeye göre artık yalnızca kazanç düzeyi değil, toplam prim gün sayısı da emekli aylığını belirlemede etkili olacak. Yani sistemde uzun süre kalan ve düzenli prim ödeyen sigortalılar, daha yüksek maaş alabilecek.