10 Yıl Önce Ekildi İlk Kez Hasat Yapılacak! Kilosu 30 Bin Lira, Yılda 3 Kez Hasat Yapılacak

ÜRETİMİN ODAĞINDA KALİTE, VERİM VE YERLİLİK VAR

Baydar, ithalat bağımlılığının azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalarda ürünün geniş kullanım alanına da dikkat çekerek, sakızın gastronomiden kozmetiğe kadar birçok sektörde değerlendirildiğini aktardı. “Sakız ağacı tuzluluğa ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgeler için ideal. Çiftçimize alternatif bir gelir kaynağı sunmak istiyoruz” diye konuştu.

FİDANLAR DALDIRMA YÖNTEMİYLE ÜRETİLİYOR

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden uzman Mehmet Tutar ise sakız üretiminin yıllar içinde unutulmaya yüz tuttuğunu, ancak artık kentte üretim alanlarının yeniden oluşturulduğunu belirtti. Sakız ağaçlarının tohumla değil “daldırma” yöntemiyle üretildiğini belirten Tutar, bu yöntemi üreticilere uygulamalı olarak gösterdi.

İLK HASAT AĞUSTOS’TA YAPILACAK

Sebahattin Yaraşlıoğlu ise ağaçlarının gövdelerini çizerek ağustos ayında yapılacak ilk hasat için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Yaraşlıoğlu, yıllardır verdiği emeğin karşılığını almaya hazırlanmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Elde edilecek ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla, bölgede sakız ağacı bahçelerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.