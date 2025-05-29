10 Yıl Önce Ekildi İlk Kez Hasat Yapılacak! Kilosu 30 Bin Lira, Yılda 3 Kez Hasat Yapılacak
Muğla'nın Ula ilçesinde, 10 yıl önce başlatılan bir projeyle dikilen sakız ağaçlarında ilk kez hasat hazırlığı yapıldı. Sakız üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak ve kaybolmaya yüz tutmuş üretim kültürünü canlandırmak amacıyla kurulan bahçede, ağaçların gövdeleri hasat öncesi çizilerek ilk ürün için adım atıldı.
Kaynak: AA
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, sakızın ekonomik değerine dikkat çekerek, bir ağaçtan yılda 300 ila 1.000 gram arasında ürün alınabileceğini, bu ürünün kalitesine göre kilosunun 15.000 TL ile 30.000 TL arasında değiştiğini belirtti. Baydar, “Ağaçlar 6-7 yaşından itibaren ürün verir. En yüksek verim 12-15 yaş arasında alınır” dedi.
4 DEKARLIK ALANDA 200 AĞAÇ DİKİLDİ
Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Esentepe Mahallesi'nde 4 dekarlık alana 200 sakız fidanı dikildi. Projeye dahil edilen üretici Sebahattin Yaraşlıoğlu’nun bahçesinde yapılan çalışmalarla, sakız üretiminde yeni bir dönemin başlangıcı hedefleniyor.
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SAKIZ ÜRETİM POTANSİYELİ MUĞLA’DA
Türkiye genelinde en fazla sakız ağacına sahip ilin Muğla olduğunu vurgulayan Baydar, "Tüm ilçelerimizde kurduğumuz bahçelerle 100 dekardan fazla alanda üretim yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde üretimi artırma potansiyelimiz oldukça yüksek" dedi.
ÜRETİMİN ODAĞINDA KALİTE, VERİM VE YERLİLİK VAR
Baydar, ithalat bağımlılığının azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalarda ürünün geniş kullanım alanına da dikkat çekerek, sakızın gastronomiden kozmetiğe kadar birçok sektörde değerlendirildiğini aktardı. “Sakız ağacı tuzluluğa ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgeler için ideal. Çiftçimize alternatif bir gelir kaynağı sunmak istiyoruz” diye konuştu.
FİDANLAR DALDIRMA YÖNTEMİYLE ÜRETİLİYOR
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden uzman Mehmet Tutar ise sakız üretiminin yıllar içinde unutulmaya yüz tuttuğunu, ancak artık kentte üretim alanlarının yeniden oluşturulduğunu belirtti. Sakız ağaçlarının tohumla değil “daldırma” yöntemiyle üretildiğini belirten Tutar, bu yöntemi üreticilere uygulamalı olarak gösterdi.
İLK HASAT AĞUSTOS’TA YAPILACAK
Sebahattin Yaraşlıoğlu ise ağaçlarının gövdelerini çizerek ağustos ayında yapılacak ilk hasat için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Yaraşlıoğlu, yıllardır verdiği emeğin karşılığını almaya hazırlanmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Elde edilecek ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla, bölgede sakız ağacı bahçelerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.