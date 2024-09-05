SGK'dan Para İadesi: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Herkes Faydalanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara sunduğu önemli uygulamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu uygulamalardan biri de toplu prim iadesidir. Peki, toplu prim iadesi nasıl alınır ve kimler bu haktan yararlanabilir?

SGK'dan Para İadesi: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Herkes Faydalanacak - Resim: 1

Türkiye'de sigortalı olarak çalışan her birey, emeklilik hakkını elde edebilmek için düzenli olarak maaşlarından prim kesintisi yapar ve bu primler işveren aracılığıyla SGK'ya yatırılır. Bu primler, emekli olabilmek için gerekli olan prim gün sayısını doldurmaya yardımcı olur. Ancak her sigortalı, emeklilik için gereken şartları yerine getiremeyebilir ve bu durumda toplu prim iadesi gibi alternatif seçeneklere başvurabilir.

EMEKLİLİK ŞARTLARI VE KISMİ EMEKLİLİK

Bir sigortalının emekli olabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar, çalışanın işe giriş tarihine, prim gün sayısına ve sigorta koluna göre değişiklik gösterir. Kısmi emeklilik hakkı, genellikle 3600, 4500 veya 5400 prim günü gibi farklı prim gün sayıları ile elde edilebilir. Ancak bu şartları yerine getiremeyen sigortalılar, toplu prim iadesine başvurma hakkına sahiptir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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