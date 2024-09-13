Petrol Ofisi'nden Büyük Yatırım: İngiliz Akaryakıt Devini Satın Aldı

Akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. Petrol Ofisi, Britanyalı enerji şirketi ve çok uluslu petrol şirketinin Türkiye ayağı olan BP Türkiye ve ona bağlı kuruluşlarını bünyesine katıyor. Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, BP Türkiye’nin Petrol Ofisi tarafından devralınmasına resmen onay verildiğini açıkladı.

Kaynak: Halk TV