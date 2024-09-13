Petrol Ofisi'nden Büyük Yatırım: İngiliz Akaryakıt Devini Satın Aldı

Türkiye'nin önde gelen akaryakıt ve enerji devlerinden Petrol Ofisi, büyük bir atılım yapıyor. Petrol Ofisi, ünlü İngiliz petrol devini ve ona bağlı kuruluşları satın alıyor. BP Türkiye, artık Petrol Ofisi bünyesinde faaliyet gösterecek.

Kaynak: Halk TV

Petrol Ofisi'nden Büyük Yatırım: İngiliz Akaryakıt Devini Satın Aldı - Resim: 1

Akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. Petrol Ofisi, Britanyalı enerji şirketi ve çok uluslu petrol şirketinin Türkiye ayağı olan BP Türkiye ve ona bağlı kuruluşlarını bünyesine katıyor. Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, BP Türkiye’nin Petrol Ofisi tarafından devralınmasına resmen onay verildiğini açıkladı.

Kaynak: Halk TV

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