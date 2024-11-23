Kerimcan Durmaz Bile Duyunca Şoke Oldu! 'Buna Bütçem Yok' Deyip İndirim İstedi, Aldığı Yılbaşı Ağacının Fiyatı Dudak Uçuklattı

Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, son YouTube videolarını yayınladı. Bu videonun konusu yılbaşı ağacı süslemekti. Videonun girişinde Kerimcan ve Samet, yeni bir çam ağacı aldıklarını söyledi ama en dikkat çeken ise ağacın fiyatı oldu. Duyunca şaşırdıkları fiyatı ve ağacı ne kadara aldıklarını Kerimcan tek tek anlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Kerimcan Durmaz Bile Duyunca Şoke Oldu! 'Buna Bütçem Yok' Deyip İndirim İstedi, Aldığı Yılbaşı Ağacının Fiyatı Dudak Uçuklattı - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, attığı her adımla; söylediği her sözle gündem olmaya devam ediyor. YouTube kanalından her hafta düzenli olarak video yayınlayan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, son videoda yılbaşı hazırlığı yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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