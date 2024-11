Kerimcan Durmaz Bile Duyunca Şoke Oldu! 'Buna Bütçem Yok' Deyip İndirim İstedi, Aldığı Yılbaşı Ağacının Fiyatı Dudak Uçuklattı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, attığı her adımla; söylediği her sözle gündem olmaya devam ediyor. YouTube kanalından her hafta düzenli olarak video yayınlayan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, son videoda yılbaşı hazırlığı yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem