Emniyet Kemerinde Devrim Başlıyor: Baştan Sona Değişecek
Otomobil güvenliğinde çığır açan Volvo, şimdi de emniyet kemerlerini akıllandırıyor. Yeni nesil "çoklu adaptif emniyet kemeri" teknolojisi sayesinde yolcuların güvenliği artık tamamen kişiye özel ayarlanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Volvo’nun geliştirdiği bu yeni sistem, otomobilin sensörlerinden aldığı verilerle çalışıyor. Yolcunun boyu, kilosu, vücut tipi ve oturma pozisyonu gibi fiziksel özelliklerine göre emniyet kemeri kendini otomatik olarak ayarlıyor. Yani artık tüm yolcular aynı düzeyde değil, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir koruma altında olacak.
YENİ TEKNOLOJİ NASIL İŞLİYOR?
Yeni nesil emniyet kemeri sistemi, hem iç hem de dış sensörlerle sürekli veri akışı sağlıyor. Ardından, elde edilen bilgilere göre kemer sertliği, yük sınırlama profili ve uygulanan kuvvet seviyesi belirleniyor.
Ağır kazalarda: Daha iri yolcular için baş ve boyun bölgesine daha fazla koruma uygulanıyor.
Hafif çarpışmalarda: Daha zayıf beden yapısına sahip kişiler için kaburga kırığı riskini azaltacak düşük baskı ayarları devreye giriyor.
Üstelik bu sistem yazılım güncellemeleriyle zaman içinde gelişmeye devam edecek. Yani emniyet kemeriniz zamanla daha da akıllı hale gelecek.
'MİLYONLARCA HAYAT KURTARACAK'
Volvo Cars Güvenlik Merkezi Başkanı Åsa Haglund konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Yeni emniyet kemeri sistemimiz, yolcu güvenliği konusunda tarihi bir adım. Gerçek zamanlı verilere göre çalışan bu sistemle milyonlarca hayat kurtarmayı hedefliyoruz. 1959’da icat ettiğimiz üç noktalı kemeri şimdi çok daha ileri taşıyoruz.
3 NOKTADAN 11 NOKTAYA
Bugün hala kullanılan üç noktalı emniyet kemeri, ilk kez 1959’da Volvo mühendisi Nils Bohlin tarafından geliştirilmişti. Bu sistem, yük sınırlayıcılarla kazalarda vücuda uygulanan baskıyı azaltmayı amaçlıyordu.
Yeni sistem ise bu sınırları tamamen aşıyor. Volvo, yük sınırlama profili sayısını 3’ten tam 11’e çıkararak her tür kazada en uygun korumayı sağlayacak ayarları mümkün hale getiriyor. Bu sayede kişiye özel maksimum güvenlik sağlanıyor.
İLK OLARAK VOLVO EX60'TA KULLANILACAK
Yeni akıllı emniyet kemeri sistemi, 2026 yılında piyasaya sürülecek tamamen elektrikli Volvo EX60 modelinde ilk kez yer alacak. Diğer modellerin de bu teknolojiyi kısa sürede benimsemesi bekleniyor.