Emniyet Kemerinde Devrim Başlıyor: Baştan Sona Değişecek

YENİ TEKNOLOJİ NASIL İŞLİYOR?

Yeni nesil emniyet kemeri sistemi, hem iç hem de dış sensörlerle sürekli veri akışı sağlıyor. Ardından, elde edilen bilgilere göre kemer sertliği, yük sınırlama profili ve uygulanan kuvvet seviyesi belirleniyor.

Ağır kazalarda: Daha iri yolcular için baş ve boyun bölgesine daha fazla koruma uygulanıyor.

Hafif çarpışmalarda: Daha zayıf beden yapısına sahip kişiler için kaburga kırığı riskini azaltacak düşük baskı ayarları devreye giriyor.

Üstelik bu sistem yazılım güncellemeleriyle zaman içinde gelişmeye devam edecek. Yani emniyet kemeriniz zamanla daha da akıllı hale gelecek.