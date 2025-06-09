Ne Koç Holding (KCHOL), Ne THY (THYAO), Ne İş Bankası (ISCTR): Borsa İstanbul’un En Değerli Hissesi Belli Oldu

Borsa İstanbul'da yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu. En değerli hisseler listesinde zirveye bakın hangi şirket yerleşti…

Kaynak: Haber Merkezi

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Ne Koç Holding (KCHOL), Ne THY (THYAO), Ne İş Bankası (ISCTR): Borsa İstanbul’un En Değerli Hissesi Belli Oldu - Resim: 1

Borsa İstanbul’da milyonlarca yatırımcı, kazançlarını artırmak ve temettü geliriyle uzun vadeli bir emeklilik planı oluşturmak için hisse senetlerine yöneliyor. Rotaborsa.com’da paylaşılan verilere göre, Borsa İstanbul'da yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu. Temettü verimliliğiyle dikkat çeken TUPRS, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların portföylerinde sıkça tercih ettiği hisselerin başında geldi.

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Ne Koç Holding (KCHOL), Ne THY (THYAO), Ne İş Bankası (ISCTR): Borsa İstanbul’un En Değerli Hissesi Belli Oldu - Resim: 2

Borsada yatırımcıların en çok tercih ettiği 20 hisse şu şekilde:

20. Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Yatırımcı sayısı
277.158

19. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Yatırımcı sayısı
287.123

18. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
Yatırımcı sayısı
290.046

17. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
Yatırımcı sayısı
295.627

16. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Yatırımcı sayısı
314.856

15. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)
Yatırımcı sayısı
341.461

14. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
Yatırımcı sayısı
344.871

13. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Yatırımcı sayısı
363.779

12. Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
Yatırımcı sayısı
370.491

11. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)
Yatırımcı sayısı
432.203

10. Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Yatırımcı sayısı
432.515

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Ne Koç Holding (KCHOL), Ne THY (THYAO), Ne İş Bankası (ISCTR): Borsa İstanbul’un En Değerli Hissesi Belli Oldu - Resim: 3

9. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY)
Yatırımcı sayısı
445.108

8. Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Yatırımcı sayısı
481.906

7. Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)
Yatırımcı sayısı
517.850

6. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Yatırımcı sayısı
538.636

5. Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)
Yatırımcı sayısı
572.178

4. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
Yatırımcı sayısı
626.256

3. Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
Yatırımcı sayısı
691.742

2. Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Yatırımcı sayısı
1.025.641

1. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Yatırımcı sayısı
1.124.981

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