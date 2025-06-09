Ne Koç Holding (KCHOL), Ne THY (THYAO), Ne İş Bankası (ISCTR): Borsa İstanbul’un En Değerli Hissesi Belli Oldu

Borsa İstanbul’da milyonlarca yatırımcı, kazançlarını artırmak ve temettü geliriyle uzun vadeli bir emeklilik planı oluşturmak için hisse senetlerine yöneliyor. Rotaborsa.com’da paylaşılan verilere göre, Borsa İstanbul'da yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu. Temettü verimliliğiyle dikkat çeken TUPRS, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların portföylerinde sıkça tercih ettiği hisselerin başında geldi.