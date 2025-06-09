Ne Koç Holding (KCHOL), Ne THY (THYAO), Ne İş Bankası (ISCTR): Borsa İstanbul’un En Değerli Hissesi Belli Oldu
Borsa İstanbul'da yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu. En değerli hisseler listesinde zirveye bakın hangi şirket yerleşti…
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da milyonlarca yatırımcı, kazançlarını artırmak ve temettü geliriyle uzun vadeli bir emeklilik planı oluşturmak için hisse senetlerine yöneliyor. Rotaborsa.com’da paylaşılan verilere göre, Borsa İstanbul'da yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu. Temettü verimliliğiyle dikkat çeken TUPRS, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların portföylerinde sıkça tercih ettiği hisselerin başında geldi.
Borsada yatırımcıların en çok tercih ettiği 20 hisse şu şekilde:
20. Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Yatırımcı sayısı
277.158
19. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Yatırımcı sayısı
287.123
18. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
Yatırımcı sayısı
290.046
17. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
Yatırımcı sayısı
295.627
16. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Yatırımcı sayısı
314.856
15. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)
Yatırımcı sayısı
341.461
14. TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
Yatırımcı sayısı
344.871
13. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Yatırımcı sayısı
363.779
12. Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)
Yatırımcı sayısı
370.491
11. Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)
Yatırımcı sayısı
432.203
10. Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Yatırımcı sayısı
432.515
9. Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY)
Yatırımcı sayısı
445.108
8. Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Yatırımcı sayısı
481.906
7. Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)
Yatırımcı sayısı
517.850
6. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
Yatırımcı sayısı
538.636
5. Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)
Yatırımcı sayısı
572.178
4. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE)
Yatırımcı sayısı
626.256
3. Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA)
Yatırımcı sayısı
691.742
2. Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Yatırımcı sayısı
1.025.641
1. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Yatırımcı sayısı
1.124.981