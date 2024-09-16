İslam Memiş: "Yarın Başlıyor"

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, gün içerisinde 2589 doları görerek tarihi zirvesine ulaşan ons altının ardından emtia piyasaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında sert dalgalanmaların görüleceğini belirterek, altın sahiplerine "Yarın başlıyor, hazırlanın" uyarısında bulundu.

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İslam Memiş: "Yarın Başlıyor" - Resim: 1

Gündüz saatlerinde uluslararası piyasalardan gelen haberlerle birlikte yeni bir yükseliş hareketine başlayan ons altın, 2589 doları geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini yineledi.

Emtia fiyatlarında yaşanacak gelişmeler, altın sahipleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, altın fiyatları üzerine değerlendirmeleri ile dikkat çeken İslam Memiş, kritik haftada yaşanması beklenenlere açıklık getirdi.

YARINDAN İTİBAREN ÇOK SERT DÜŞECEK

Altın fiyatlarında kontrolsüz bir yükselişin yaşandığını belirten Memiş, uluslararası piyasaların 19 Eylül tarihli Fed toplantısı için 25 ve 50 baz puanlık faiz kararları şeklinde iki farklı kampa ayrıldığına dikkat çekti. Ons altında yaşanan yükselişin gram altın/TL fiyatlarını da tarihi seviyelere çıkardığını belirten uzman isim, bu hafta itibarıyla altın fiyatlarında sert kırılmalar yaşanacağını söyledi.

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