Hasat Başladı Tarlada Ürün 3 Liraya Düştü! Adanalı Üretici Zararda
Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden biri olan Adana’da, açık alanda hasadı süren domatesin tarladaki kilogram fiyatı 3 liraya kadar düştü. Salçalık domatesin 3-3,5 lira, sofralık domatesin ise 5 liraya kadar alıcı bulması, üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı.
Kaynak: İHA
Yaklaşık 25 bin dönüm arazide ekimi yapılan domateste, dönüm başına ortalama verimin 5 ila 6 ton arasında olduğu bildirildi. Ancak, artan maliyetler karşısında bu verim üreticiye kâr sağlamıyor. Domates üreticileri, bir dönüm arazinin maliyetinin 35 ila 40 bin lira arasında olduğunu belirtiyor.
ÜRETİCİ DESTEK BEKLİYOR
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl domates fiyatlarının geçen seneye kıyasla yarı yarıya düştüğünü vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl 6-7 lira arasında olan fiyatlar bu sezon 3-3,5 liraya kadar geriledi. Piyasada talep yok, üretici zor durumda. Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği (DFİF) verilmesini talep ediyoruz” dedi.
DOMATES KENDİNİ KURTARMIYOR
Kentte 150 dönüm alanda üretim yapan çiftçilerden Lütfi Kılıç ise fiyatların üretim maliyetini karşılamadığını dile getirdi. Kılıç, “Salçalık domates 3 ile 3,5 lira, sofralık domates 5-6 lira arasında satılıyor. Ancak 1 dönüm için ortalama 35-40 bin lira harcıyoruz. Bu şartlarda ürün kendini kurtarmıyor” açıklamasında bulundu.
Adana’da sezon boyunca yaklaşık 150 bin ton domates rekoltesi bekleniyor. Ancak mevcut piyasa koşulları nedeniyle üreticilerin kazanç elde etmesi zor görünüyor.