Hasat Başladı Tarlada Ürün 3 Liraya Düştü! Adanalı Üretici Zararda

DOMATES KENDİNİ KURTARMIYOR

Kentte 150 dönüm alanda üretim yapan çiftçilerden Lütfi Kılıç ise fiyatların üretim maliyetini karşılamadığını dile getirdi. Kılıç, “Salçalık domates 3 ile 3,5 lira, sofralık domates 5-6 lira arasında satılıyor. Ancak 1 dönüm için ortalama 35-40 bin lira harcıyoruz. Bu şartlarda ürün kendini kurtarmıyor” açıklamasında bulundu.

Adana’da sezon boyunca yaklaşık 150 bin ton domates rekoltesi bekleniyor. Ancak mevcut piyasa koşulları nedeniyle üreticilerin kazanç elde etmesi zor görünüyor.