Haziran ayının gelişi emekliyi mest etti: Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Güncel promosyon rakamı ne kadar oldu?
Garanti BBVA'dan emeklileri sevindirecek o müjdeli haber geldi. Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. İşte Garanti BBVA'nın güncel emekli promosyon rakamları...
Haziran ayının gelişiyle birlikte emekli promosyon rakamlarına olan ilgi giderek artış göstermeye başladı.
Bankalar her ay emekli promosyon rakamalarını güncellerken Haziran ayında nasıl bir güncelleme yapacağı merak konusuydu.
Emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber ise Garanti BBVA'dan geldi. Garanti BBVA emekli promosyon rakamalarını güncellediğini duyurdu.
İşte Garanti BBVA'nın güncel emekli promosyon rakamları...