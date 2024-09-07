BYD ATTO 3'ün Eylül 2024 Listesi Yayımlandı: Fiyatlarına Zam Yapmadı

BYD'nin Türkiye pazarına sunduğu yeni elektrikli SUV modeli ATTO 3, şıklığı ve gücüyle segmentinin öne çıkan otomobillerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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BYD ATTO 3'ün Eylül 2024 Listesi Yayımlandı: Fiyatlarına Zam Yapmadı - Resim: 1

Çinli otomobil üreticisi BYD, Eylül ayı itibarıyla güncel fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulan BYD ATTO 3, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun bir süredir fiyat artışı yapmayan BYD, bu ay da uygun fiyatlı sıfır araç seçenekleri sunmaya devam ediyor. Peki, BYD ATTO 3’ün Eylül ayına özel fiyatları nedir?

Euro NCAP'ten 5 yıldızlı güvenlik derecesi almayı başaran ATTO 3, BYD'nin sunduğu 200 bin km veya 8 yıl batarya garantisiyle dikkat çekiyor. Sportif performans tutkunları için etkileyici bir seçenek olan ATTO 3, 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaşıyor ve maksimum hızı 160 km/s.

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