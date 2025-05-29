Marketlerde Satılan Bu Ürünlerde Pestisit Skandalı! Sınırın Tam 40 Katı Üstünde Çıktı

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, kadın sağlığı ürünleriyle ilgili endişe verici bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Marketlerden temin edilen 15 farklı tampon markası üzerinde yapılan analizlerde, bazı ürünlerde kanserle ilişkilendirilen glifosat adlı pestisitin tehlikeli düzeylerde bulunduğu ortaya çıktı.

İÇME SUYUNDAKİ SINIRIN TAM 40 KATI ÜSTÜNDE ÇIKTI

Pesticide Action Network UK (PAN UK), Women's Environmental Network ve Pesticide Collaboration tarafından yayımlanan raporda, incelenen bir tampon kutusunda kilogram başına 0,004 mg glifosat tespit edildi. Bu oran, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin içme suyunda izin verdiği maksimum pestisit seviyesi olan 0,0001 mg/kg değerinin tam 40 katı.