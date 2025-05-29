Marketlerde Satılan Bu Ürünlerde Pestisit Skandalı! Sınırın Tam 40 Katı Üstünde Çıktı
İngiltere'de yapılan araştırmada, bazı tamponlarda içme suyundaki yasal sınırın tam 40 kat üzerinde glifosat tespit edildi. Uzmanlar, vajinal yolla alınan bu kimyasalların doğrudan kana karışarak ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, kadın sağlığı ürünleriyle ilgili endişe verici bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Marketlerden temin edilen 15 farklı tampon markası üzerinde yapılan analizlerde, bazı ürünlerde kanserle ilişkilendirilen glifosat adlı pestisitin tehlikeli düzeylerde bulunduğu ortaya çıktı.
İÇME SUYUNDAKİ SINIRIN TAM 40 KATI ÜSTÜNDE ÇIKTI
Pesticide Action Network UK (PAN UK), Women's Environmental Network ve Pesticide Collaboration tarafından yayımlanan raporda, incelenen bir tampon kutusunda kilogram başına 0,004 mg glifosat tespit edildi. Bu oran, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin içme suyunda izin verdiği maksimum pestisit seviyesi olan 0,0001 mg/kg değerinin tam 40 katı.
DOĞRUDAN KANA KARIŞIYOR
Uzmanlar, vajinal yolla vücuda alınan kimyasalların doğrudan kana karıştığını ve bu maddelerin vücudun doğal filtreleme sistemlerini bypass ederek ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu vurguluyor. Bu durum, tamponlarda bulunan küçük kimyasal kalıntıların bile potansiyel tehlike yaratabileceğini gösteriyor.
GLİFOSAT: MUHTEMEL KANSEROJEN OLARAK SINIFLANDIRILIYOR
Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), glifosatı "muhtemelen kanserojen" olarak sınıflandırıyor. Söz konusu kimyasal aynı zamanda Parkinson hastalığı, hormonal bozukluklar ve doğurganlık sorunları gibi sağlık problemleriyle de ilişkilendiriliyor.
"KADINLAR FARKINDA OLMADAN ZEHİRLENİYOR OLABİLİR"
Araştırmanın sözcülerinden Amy Heley, "İçme suyundaki bu oran bile zararlı kabul edilirken, neden kadınların doğrudan kullandığı ürünlerde bu seviyelere izin veriliyor?" diyerek kamuoyunu uyardı. Heley, kadınların bu tehlikeden habersiz olduğunu ve farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.
KİRLİLİĞİN KAYNAĞI PAMUK ÜRETİMİ
Uzmanlara göre bu kimyasal kalıntılar, tampon üretiminde kullanılan pamuğun yoğun pestisitle işlenmesinden kaynaklanıyor. Pamuk, dünya genelinde en fazla kimyasal kullanılan tarım ürünlerinden biri. Ayrıca tamponlarda, glifosatın parçalanmasıyla oluşan AMPA kalıntılarına da rastlandı.
YEREL YÖNETİMLER ALTERNATİF ARAYIŞINDA
PAN UK Direktörü Josie Cohen, "Bu kimyasaldan kaçmak neredeyse imkansız. Belediyeler, sokaklarda ve parklarda sıkça glifosat kullanıyor" diyerek çevresel etkilerin de ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. İngiltere’de bazı belediyeler, glifosat kullanımını bırakmaya başladı. Özellikle Bath & North East Somerset ve Highland gibi yerel yönetimler, pestisit yerine çevre dostu alternatiflere yöneliyor.