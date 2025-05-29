Yemek Kartlarıyla İlgili Flaş Gelişme: Böyle Kullananlar Yandı! Tazminatsız İşten Kovulacaklar

YARGI SÜRECİNDE MAHKEME NEYİ DİKKATE ALIR?

İşçi, restoran dışında yemek kartı kullandığı için işten çıkarılırsa ve bu durumu yargıya taşıyacak olursa, mahkeme iş sözleşmesindeki ifadeleri, varsa imzalanan taahhütnameleri ve somut olayın detaylarını dikkate alarak karar verir. Bu tür davalarda her durum, olayın kendi şartlarına göre ayrı ayrı değerlendirilir.

YEMEK KARTI ÜCRET YERİNE SAYILABİLİR Mİ?

Yemek yardımı, işverenin çalışana sunduğu sosyal haklardan biridir. Ancak bu yardım asgari ücretin yerine geçemez. Asgari Ücret Yönetmeliği’ne göre, yemek gibi sosyal haklar, asgari ücretin içine dahil edilemez. SGK da bu tür ödemelerin yalnızca yemek amacıyla kullanılması durumunda prime esas kazanca dahil edilmediğini, ancak günlük sınır olan 158 TL’yi aşan tutarların prim kapsamına girdiğini vurguluyor.

İŞÇİ YEMEK ÜCRETİNİ NAKİT OLARAK İSTEYEBİLİR Mİ?

Çalışan, yemek kartı yerine nakit ödeme isteyebilir. Ancak bu konuda son söz işverene aittir. İşverenin böyle bir değişikliği kabul etme zorunluluğu bulunmuyor.