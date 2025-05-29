Yemek Kartlarıyla İlgili Flaş Gelişme: Böyle Kullananlar Yandı! Tazminatsız İşten Kovulacaklar
Yemek kartı kullanıcıları dikkat! Kartı restoran dışında kullanmak işten çıkarılma sebebi olabilir. Uzmanlar, yazılı uyarı olmasa bile tazminatsız fesih riski taşıyan bu durumun iş sözleşmesine bağlı olarak hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Kaynak: Hürriyet
Çalışanlara sağlanan yemek kartları, yanlış kullanıldığında ciddi sonuçlar doğurabilir. Özellikle restoran dışı harcamalarda dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, bu kartların iş sözleşmesinde belirtilen kuralların dışına çıkılarak kullanılması durumunda tazminatsız işten çıkarma ile karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Peki, hangi kullanım şekilleri risk yaratıyor? İşverenin yazılı uyarısı olmadan fesih mümkün mü? İşte detaylar...
YEMEK KARTI MARKETTE KULLANILIRSA NE OLUR?
Yemek kartlarının amacı, çalışanların günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamaktır. Ancak bu kartların market alışverişlerinde ya da restoran dışındaki yerlerde kullanılması, bazı durumlarda işveren açısından sorun yaratabiliyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre, eğer işveren bu kartın sadece yemek tüketimi amacıyla kullanılmasını yazılı olarak belirtmişse, çalışan bunu ihlal ettiğinde iş sözleşmesi feshedilebilir.
KART KULLANIMI YAZILI BELGEYLE SINIRLANABİLİR
İş Hukuku Uzmanı Zühal Akbel’e göre, işverenin kart kullanım koşullarını geçerli kılabilmesi için bunu açıkça belgeyle ifade etmesi gerekiyor. İş sözleşmesine "Yemek kartı yalnızca yemek yenilen yerlerde kullanılabilir" ibaresi eklenmesi ya da çalışanla bu içeriği taşıyan bir belge imzalanması ispat açısından büyük önem taşıyor.
Ancak bu süreç, aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde değerlendiriliyor. İşverenin, çalışan harcamalarını izleyebilmesi için açık rıza alması da zorunlu.
TALİMATLARA AYKIRI KULLANIMDA İŞTEN ÇIKARMA MÜMKÜN MÜ?
Eğer çalışan, yemek kartını işverenin belirlediği kuralların dışında kullanırsa ve bu durum sözleşmede net bir şekilde belirtilmişse, işveren İş Kanunu’nun 25/2. maddesi kapsamında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış gerekçesiyle tazminatsız fesih hakkına sahip olabilir.
YANLIŞLIKLA KULLANILIRSA NE OLUR?
Kartın yanlışlıkla restoran dışı bir yerde kullanılması hâlinde ne olacağı merak ediliyor. SGK’nın 2022/22 sayılı genelgesine göre, yemek kartları yalnızca yemek amacıyla kullanıldığında vergi ve prim avantajı sağlanabiliyor. Bu amaç dışına çıkıldığında, işveren hem yasal yaptırımlarla karşılaşabilir hem de durumu belgeliyorsa iş akdini sonlandırabilir veya yazılı uyarı yoluna gidebilir.
YARGI SÜRECİNDE MAHKEME NEYİ DİKKATE ALIR?
İşçi, restoran dışında yemek kartı kullandığı için işten çıkarılırsa ve bu durumu yargıya taşıyacak olursa, mahkeme iş sözleşmesindeki ifadeleri, varsa imzalanan taahhütnameleri ve somut olayın detaylarını dikkate alarak karar verir. Bu tür davalarda her durum, olayın kendi şartlarına göre ayrı ayrı değerlendirilir.
YEMEK KARTI ÜCRET YERİNE SAYILABİLİR Mİ?
Yemek yardımı, işverenin çalışana sunduğu sosyal haklardan biridir. Ancak bu yardım asgari ücretin yerine geçemez. Asgari Ücret Yönetmeliği’ne göre, yemek gibi sosyal haklar, asgari ücretin içine dahil edilemez. SGK da bu tür ödemelerin yalnızca yemek amacıyla kullanılması durumunda prime esas kazanca dahil edilmediğini, ancak günlük sınır olan 158 TL’yi aşan tutarların prim kapsamına girdiğini vurguluyor.
İŞÇİ YEMEK ÜCRETİNİ NAKİT OLARAK İSTEYEBİLİR Mİ?
Çalışan, yemek kartı yerine nakit ödeme isteyebilir. Ancak bu konuda son söz işverene aittir. İşverenin böyle bir değişikliği kabul etme zorunluluğu bulunmuyor.