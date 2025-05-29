Yüz Güldüren Yılın İlk Hasadı Başladı, Ekipler Sahaya İndi! Dekar Başına 600 Kilo Elde Ediliyor

YILDA 20 BİN TON ÜRETİLİYOR

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, bölgede 36 bin dekar buğday ekili alan bulunduğunu belirterek, yılda yaklaşık 20 bin ton ürün elde edildiğini söyledi. Aynı zamanda örtü altı üretimde 51 bin dekar alana ulaşıldığını da vurgulayan İnal, bu sezonki yüksek verimin üreticiler açısından umut verici olduğunu ifade etti.