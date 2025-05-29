Yüz Güldüren Yılın İlk Hasadı Başladı, Ekipler Sahaya İndi! Dekar Başına 600 Kilo Elde Ediliyor
Antalya'nın tarımda öne çıkan ilçelerinden Aksu'da, yılın ilk buğday hasadına başlandı. Verimlilik beklentileri karşılayınca, üreticilerin yüzü güldü. Dekar başına ortalama 550 ila 600 kilogram buğday elde edilen bu sezonda, çiftçiler yoğun mesaiyle tarlalarda çalışıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Aksu’da örtü altı üretimin yanı sıra açık alanda da geniş buğday tarlaları bulunuyor. Yüzlerce dönümlük alanlarda biçerdöverlerin hummalı çalışması dikkat çekiyor. Hasadı tamamlanan buğdaylar tırlara yüklenerek depolara taşınıyor.
DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI
Hasadın başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de sahaya indi. Teknik personel, biçerdöverlerin doğru çalıştığından emin olmak için kontroller gerçekleştiriyor. Aynı zamanda çiftçiler ve operatörlere bilgilendirme yapılarak dane kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
YILDA 20 BİN TON ÜRETİLİYOR
Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, bölgede 36 bin dekar buğday ekili alan bulunduğunu belirterek, yılda yaklaşık 20 bin ton ürün elde edildiğini söyledi. Aynı zamanda örtü altı üretimde 51 bin dekar alana ulaşıldığını da vurgulayan İnal, bu sezonki yüksek verimin üreticiler açısından umut verici olduğunu ifade etti.