En Düşük Emekli Aylığı Ocak'ta Bu Seviyeye Çıkacak: İşte Yeni Zam Oranları

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltilmişti, ancak enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle bu tutarın yeniden artırılması gündemde. Türkiye’nin Orta Vadeli Programı'na göre 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi %41.5 olarak açıklandı. Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranı %13.44 olarak hesaplanıyor.