Cem Küçük Ağzından Kaçırdı: Emeklilere Yapılacak Asıl Sürpriz Ortaya Çıktı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, milyonlarca emekliyi heyecanlandıracak açıklamayı ağzından kaçırdı. 2025 yılında emekli maaşı ve asgari ücrette yapılacak zam tahminlerini açıklayan Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere yapacağı asıl sürprizi de duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Cem Küçük Ağzından Kaçırdı: Emeklilere Yapılacak Asıl Sürpriz Ortaya Çıktı - Resim: 1

Milyonlarca vatandaş, yeni emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili gelişmeleri dört gözle bekliyor. Hükümete yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, 2025 yılına dair emekli maaşı ve asgari ücret tahminlerini paylaştı. Küçük, emeklilere yönelik bir düzenleme yapılacağına da dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilere yapacağı asıl sürprizi de duyurdu.

"Enflasyon yüzde 48 ama halk bunu daha fazla hissediyor" diyen Küçük, "Eğer enflasyon yüzde 30 olursa, Erdoğan bu durumu dikkate alır ve ek zam talep eder" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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