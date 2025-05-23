Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi: İşte Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar
Çayırova Belediyesi’nde imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanlara Kurban Bayramı’nda bayram ikramiyesi olarak 12.198 TL verileceği açıklandı. Maaşlara yüzde 30 ve yüzde 25 zam yapılırken, sosyal haklarda da dikkat çeken artışlar sağlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediye çalışanlarını sevindiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kurban Bayramı öncesi yapılan anlaşmayla birlikte hem maaş zammı hem de sosyal haklarda dikkat çeken artışlar duyuruldu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı'nın imza attığı yeni sözleşmeyle çalışanlara birçok yeni hak tanındı.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILDI
Yeni sözleşmeye göre belediye çalışanları bu yıl Kurban Bayramı’nda 12.198 TL ikramiye alacak. Ramazan Bayramı için belirlenen ikramiye ise 7.319 TL oldu. Ayrıca sözleşmeyle birlikte ikinci yıldan itibaren ikramiye süresi 45 gün, üçüncü yılda ise 50 güne çıkarıldı.
MAAŞLARA KADEMELİ ZAM GELDİ
Ücretlerde de dikkat çeken artışlara gidildi. İlk yılın ilk altı ayında maaşlara yüzde 30, ikinci altı ayında ise yüzde 25 zam uygulanacak. 3 yıl boyunca geçerli olacak sözleşmede bu oran, tüm parasal haklara aynı şekilde yansıtılacak.
SOSYAL HAKLARDA YENİ DÜZENLEMELER
Belediye çalışanlarına yönelik birçok sosyal destek kaleminde de güncellemeye gidildi:
Yemek parası: 267,80 TL
Çocuk yardımı: 401,70 TL
Yakacak yardımı: 1.439,10 TL
Sosyal paket: 4.317,49 TL
Yol yardımı: 121,68 TL
Tüm bu ödemelere ikinci altı ay itibarıyla yüzde 25 oranında artış uygulanacak.
EVLENEN PERSONELE BEYAZ EŞYA DESTEĞİ
2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, evlenen belediye personeline bir defaya mahsus olmak üzere beyaz eşya desteği sağlanacak. Ayrıca izin harçlığı 5 gün, 1 Mayıs ikramiyesi 2 gün, idari izin ise 1+1 gün olarak uygulanacak.
ÇALIŞANLAR MEMNUN, SENDİKA DESTEKLEDİ
Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, imzalanan sözleşmenin çalışanların yaşam standardını yükselteceğini belirterek, emeği geçen tüm taraflara teşekkür etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise belediyede çalışan herkesin refahını artırmaya devam edeceklerini vurguladı.