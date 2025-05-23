Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi: İşte Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediye çalışanlarını sevindiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kurban Bayramı öncesi yapılan anlaşmayla birlikte hem maaş zammı hem de sosyal haklarda dikkat çeken artışlar duyuruldu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı'nın imza attığı yeni sözleşmeyle çalışanlara birçok yeni hak tanındı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILDI

Yeni sözleşmeye göre belediye çalışanları bu yıl Kurban Bayramı’nda 12.198 TL ikramiye alacak. Ramazan Bayramı için belirlenen ikramiye ise 7.319 TL oldu. Ayrıca sözleşmeyle birlikte ikinci yıldan itibaren ikramiye süresi 45 gün, üçüncü yılda ise 50 güne çıkarıldı.