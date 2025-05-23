İkinci El Otomobil Fiyatlarında Rüzgar Tersine Döndü! Çok Sert Oldu
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile sahibinden.com iş birliğinde hazırlanan Nisan 2025 verileri, ikinci el otomobil piyasasındaki düşüş trendinin sürdüğünü ortaya koydu. Enflasyondan arındırılmış fiyatlara göre, ortalama ikinci el otomobil fiyatlarında 22 aydır aralıksız düşüş yaşanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Nisan ayında ortalama ikinci el otomobil fiyatı, Mart ayına kıyasla binde 3 oranında düşerek 950.515 TL'den 947.790 TL'ye indi. Ancak reel fiyatlardaki değişim daha belirgin oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre reel bazda fiyatlar %20,8 oranında azaldı. Mart 2025’e göre ise %3,2’lik bir düşüş kaydedildi.
ARAÇ MODELLERİNE GÖRE FİYAT HAREKETLERİ FARKLILAŞTI
İkinci el araçlarda fiyat hareketleri model yıllarına göre değişkenlik gösterdi.
2004-2008 model otomobillerde fiyatlar %3,3 düşerek 447.866 TL’ye geriledi.
2009-2013 model grubunda ise %2,5 artışla ortalama fiyat 700.799 TL oldu.
2014-2018 model otomobillerin fiyatları %7,1 artarak 1.076.000 TL seviyesine ulaştı.
Yeni model araçlarda da farklı eğilimler gözlemlendi. 2022 model otomobillerde %1,2’lik düşüş yaşanırken, 2019 modellerde %11,9 ile en yüksek fiyat artışı kaydedildi. 2021 modellerde artış %0,9’da kalırken, 2024 model araçların ortalama fiyatı 1.939.000 TL olarak belirlendi.
ARZ, SATIŞ VE TALEPTE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Nisan ayında piyasada gözlemlenen hareketlilik, ilan ve satış verilerine de yansıdı.
Satışa sunulan otomobil ilanlarının sayısı %4,2 artışla 1.044.061’e ulaştı. Aynı dönemde el değiştiren araç sayısı %9,7 artarak 234.027 olarak kayıtlara geçti.
Düşüş eğiliminden çıkan otomobil talep endeksi ise Nisan ayında bir önceki aya göre %12,4, geçen yılın aynı dönemine göre ise %34,5 oranında yükseldi. Bu artış, piyasanın toparlanma sinyalleri verdiğini gösterdi.
SATIŞ ORANI YÜKSELDİ, İLAN SÜRESİ UZADI
Satışların ilanlara oranı Mart ayında %21,3 iken, Nisan’da %22,4’e çıktı. Bu artış, hem ilan hem de satış sayısındaki yükselişle bağlantılı olarak değerlendirildi. Öte yandan, ilanların yayında kalma süresi de ortalama 1,7 gün artarak 23 güne ulaştı. Bu durum, araç alım sürecinde karar verme süresinin uzadığını ancak pazarın canlılığını koruduğunu gösteriyor.
REEL FİYAT DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR, PİYASA CANLI
BETAM’ın değerlendirmesine göre, ikinci el otomobil piyasasında cari fiyatlar büyük ölçüde sabit seyrederken, enflasyondan arındırılmış fiyatlar gerilemeye devam ediyor. Artan talep ve satış verileri ise, düşen reel fiyatlara rağmen piyasanın dinamik kaldığını ortaya koyuyor.