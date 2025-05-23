İkinci El Otomobil Fiyatlarında Rüzgar Tersine Döndü! Çok Sert Oldu

SATIŞ ORANI YÜKSELDİ, İLAN SÜRESİ UZADI

Satışların ilanlara oranı Mart ayında %21,3 iken, Nisan’da %22,4’e çıktı. Bu artış, hem ilan hem de satış sayısındaki yükselişle bağlantılı olarak değerlendirildi. Öte yandan, ilanların yayında kalma süresi de ortalama 1,7 gün artarak 23 güne ulaştı. Bu durum, araç alım sürecinde karar verme süresinin uzadığını ancak pazarın canlılığını koruduğunu gösteriyor.