Milli Emlak'tan Sudan Ucuza Taşınmaz Satışı! Çabuk Davranan Tapuyu Kapacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Hazine’ye ait taşınmazların satışına devam ediyor. Aralarında Ankara, İstanbul, Sivas ve Afyonkarahisar’ın da bulunduğu birçok ilde uygun fiyatlı arsa, tarla, arazi, bağ ve bahçeler ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. Özellikle düşük bütçeyle yatırım yapmak isteyen vatandaşlar bu ilanlara yoğun ilgi gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak tarafından yapılan son duyuruya göre, Ankara’nın Polatlı ilçesinde biri arsa diğeri tarla olmak üzere iki taşınmaz satışa çıkarıldı. İki mülk de ihale yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.
70 BİN LİRA BEDELLE...
19 Haziran 2025 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihalede, tahmini bedeli 84.000 TL olarak belirlenen 373,34 metrekare büyüklüğündeki bir arsa satışa sunulacak. Arsa için belirlenen geçici teminat bedeli ise 25.200 TL.
Aynı gün saat 10.00’da düzenlenecek ikinci ihalede ise, 571,34 metrekarelik bir tarla 70.000 TL muhammen bedelle alıcısını bekleyecek. Bu taşınmazın teminat bedeli 21.000 TL olarak açıklandı.
SATIŞLAR SADECE ANKARA İLE SINIRLI DEĞİL
Milli Emlak Genel Müdürlüğü yalnızca Ankara’da değil, Türkiye genelinde çok sayıda taşınmazı satmak üzere ilan yayımlamış durumda. İlanlarda, 70.000 TL’den başlayan tarla ve 84.000 TL’den başlayan arsa bedelleriyle farklı şehirlerdeki mülklerin de satışa çıkacağı görülüyor.
Vatandaşlar, Milli Emlak’ın resmi internet sitesi üzerinden açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek bu satışlara ilişkin detaylara ve başvuru koşullarına ulaşabiliyor.