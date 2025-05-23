Türkiye'nin 81 İlinde Hisseli Tapu Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti, Devir Yaparken Dikkat
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, milyonlarca kişiyi ilgilendiren hisseli tapu işlemlerine yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Türkiye genelinde hisseli tapuya sahip vatandaşlar için devir süreçlerini kolaylaştıran yeni sistemle birlikte, taşınmazların paylaşımı ve devri çok daha hızlı ve pratik hale gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir taşınmazın birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahipliğini belgeleyen hisseli tapularda, devir işlemleri çoğu zaman uzun süren bürokratik süreçler nedeniyle tıkanma noktasına geliyordu. Yeni düzenleme ile bu sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Özellikle birden fazla hissedarın bulunduğu tapularda yaşanan karmaşık işlemler artık sadeleştirilecek.
MİRASLA GEÇEN TAŞINMAZLAR İÇİN ANLAŞMA YETERLİ OLACAK
Yapılan değişiklik, miras kalan taşınmazlar üzerindeki hisselerin devrinde önemli bir kolaylık sağlayacak. Önceki uygulamada mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda mahkeme süreci zorunlu hale gelirken, artık yazılı bir taksim sözleşmesiyle taraflar kendi aralarında anlaşarak devir işlemlerini doğrudan tamamlayabilecek.
DEVİR İŞLEMİNDE GEREKLİ BELGELER AÇIKLANDI
Tapu müdürlüklerinde yapılacak işlemlerde sunulması gereken belgeler de netleştirildi. Buna göre:
Tapu senedi aslı veya ada-parsel bilgilerini içeren belge
Kimlik kartı ya da pasaport
Veraset ilamı (aslı ya da noter onaylı örneği)
Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
Veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair belge
Emlak vergisi ödeme belgesi (taşınmaz mesken ise belediyeden alınan)
Bu belgelerin tamamlanması halinde hisseli taşınmazların devir işlemleri kısa sürede sonuçlandırılabilecek.
YILLAR SÜREN BEKLEYİŞLER SONA ERİYOR
Yeni sistemle birlikte, devir süreçlerinde yaşanan yıllarca süren bekleyişler ortadan kalkacak. Bürokratik işlemlerin azalması, hem vatandaşların iş yükünü hafifletecek hem de tapu müdürlüklerinin işlemlerini hızlandıracak. Uygulama, tüm illerde geçerli olacak şekilde devreye alındı.
Bu yenilikle birlikte hisseli tapu sahipleri için daha erişilebilir, hızlı ve sorunsuz bir devir süreci başlamış oldu.