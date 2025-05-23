Türkiye'nin 81 İlinde Hisseli Tapu Sahibi Olan Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti, Devir Yaparken Dikkat

YILLAR SÜREN BEKLEYİŞLER SONA ERİYOR

Yeni sistemle birlikte, devir süreçlerinde yaşanan yıllarca süren bekleyişler ortadan kalkacak. Bürokratik işlemlerin azalması, hem vatandaşların iş yükünü hafifletecek hem de tapu müdürlüklerinin işlemlerini hızlandıracak. Uygulama, tüm illerde geçerli olacak şekilde devreye alındı.

Bu yenilikle birlikte hisseli tapu sahipleri için daha erişilebilir, hızlı ve sorunsuz bir devir süreci başlamış oldu.