Yastık Altında Altını Olan Yaşadı: Konut Fiyatları Altın Karşısında Diz Çöktü! Metrekareler Resmen Ucuzladı
Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcının konut alım gücünü artırdı. İstanbul’da 1 metrekare konut fiyatı, 15 yılda altın bazında 11 gram ucuzladı. Aynı altınla artık daha fazla konut almak mümkün.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altın fiyatlarında son yıllarda yaşanan artış, konut piyasasında önemli bir dönüşüme yol açtı. İstanbul’da metrekare bazında konut fiyatları, altın karşısında değer kaybetti. 2010’da 1 metrekare konut için 29,2 gram altın gerekirken, 2025’in ilk çeyreğinde bu miktar 17,9 grama kadar düştü.
BİR METREKARE KONUT 11 GRAM UCUZLADI
Merkez Bankası verilerine göre, 15 yıllık süreçte konutun altın bazında maliyeti 11,3 gram azaldı. Bu da altınla tasarruf yapan yatırımcıların konuta erişimini önemli ölçüde kolaylaştırdı.
SERVET ETKİSİ KONUTA YANSIDI
Merkez Bankası’nın resmi blog sayfasında yayınlanan analizde, altın fiyatlarındaki yükselişin “servet etkisi” yarattığı ifade edildi. Özellikle altına yatırım yapan kesimlerin varlıklarındaki artış, konut talebini yukarı çekti.
DOLAR BAZINDA %77 ARTIŞ YAŞANDI
Eylül 2023 ile Nisan 2025 arasında altın fiyatları, küresel piyasalarda dolar bazında yaklaşık %77 yükseldi. Bu da Türkiye’de altına dayalı tasarruflarını koruyanlar için ciddi bir kazanç anlamına geldi.
ALTINLA KONUT ALIM GÜCÜ ZİRVEYE KOŞTU
İstanbul’da konut fiyatları altın bazında 2015 sonunda 42,1 gramla zirveyi gördü. 2020’nin üçüncü çeyreğinde ise 13,5 gramla tarihi bir düşüş yaşandı. 2025 itibarıyla 17,9 gramlık seviyede seyreden fiyatlar, hâlâ ortalamanın altında.
AYNI ALTINLA DAHA FAZLA KONUT
İstanbul Gayrimenkul Değerleme verileri, 2015’te 1 konut alınabilen altınla 2020’de 3 konut alınabildiğini gösteriyor. Bugün ise bu oran, altın yatırımcısının hâlâ avantajlı olduğunu ortaya koyuyor.