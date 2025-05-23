Yastık Altında Altını Olan Yaşadı: Konut Fiyatları Altın Karşısında Diz Çöktü! Metrekareler Resmen Ucuzladı

Altın fiyatlarında son yıllarda yaşanan artış, konut piyasasında önemli bir dönüşüme yol açtı. İstanbul’da metrekare bazında konut fiyatları, altın karşısında değer kaybetti. 2010’da 1 metrekare konut için 29,2 gram altın gerekirken, 2025’in ilk çeyreğinde bu miktar 17,9 grama kadar düştü.

BİR METREKARE KONUT 11 GRAM UCUZLADI

Merkez Bankası verilerine göre, 15 yıllık süreçte konutun altın bazında maliyeti 11,3 gram azaldı. Bu da altınla tasarruf yapan yatırımcıların konuta erişimini önemli ölçüde kolaylaştırdı.