Bayramda Kurbanlık Alacaklar Dikkat: Etli Hayvanı Anlamanın En Kolay Yolu Bu

BUTLAR KASLI MI, YUMUŞAK MI?

Et veriminin en net görülebildiği alanlardan biri de arka bacaklar, yani but kısmı. Etli hayvanlarda bu bölgeler dolgun, kaslı ve sert olurken, yağlı hayvanlarda yumuşaklık ve belirgin şekil bozuklukları gözlemlenebiliyor.

KALÇA VE KUYRUK ÇEVRESİNE DİKKAT

Kuyruk çevresinde ve kalça bölgesinde yoğun yağ birikimi varsa, bu hayvanın genel olarak yağlı olduğunu gösteriyor. Buna karşılık omuzların dolgun ve kaslı yapıda olması, kaliteli et potansiyeline işaret ediyor.