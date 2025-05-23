Ünlü Türk Baharat Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor

ÜCRET İADESİ YAPILACAK

Suntat yetkilileri, söz konusu ürünün sadece ilgili partiye ait olduğunu, diğer ürünlerin bu durumdan etkilenmediğini bildirdi. Tarçını satın alan tüketicilere ise ürünleri aldıkları markete iade etmeleri halinde para iadesi yapılacağı duyuruldu. Ayrıca, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE HELVA DA TOPLATILMIŞTI

Bu olayın ardından, daha önce Almanya’da satılan Türk menşeli bir helva ürününde Salmonella bakterisi görülmesi üzerine TOK Gıda tarafından yapılan geri çağırma da yeniden gündeme geldi. Gıda güvenliği konusunda alınan önlemler, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını bir kez daha tedirgin etti.