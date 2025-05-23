Ünlü Türk Baharat Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor
Almanya ve Fransa’daki Türk marketlerinde satılan Suntat markalı 90 gramlık toz tarçın ürününde yüksek oranda kurşun tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya ve Fransa’daki Türk marketlerinde satılan bir baharat ürününde sağlığı tehdit eden seviyede kurşun tespit edilmesi üzerine acil geri çağırma kararı alındı. Suntat markasına ait 90 gramlık toz tarçın ürünü, belirli bir partiye özgü olmak üzere raflardan toplatılıyor.
TEHLİKELİ SEVİYEDE KURŞUN TESPİT EDİLDİ
Avrupa’da satışta olan ve Almanya merkezli BLG Kardeşler GmbH tarafından dağıtımı yapılan ürünle ilgili yapılan açıklamada, "L353103" parti numarasına sahip ve son tüketim tarihi 30 Ağustos 2026 olan toz tarçınlarda tehlikeli oranda kurşun bulunduğu belirtildi. Şirket, ürünün kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.
ÜCRET İADESİ YAPILACAK
Suntat yetkilileri, söz konusu ürünün sadece ilgili partiye ait olduğunu, diğer ürünlerin bu durumdan etkilenmediğini bildirdi. Tarçını satın alan tüketicilere ise ürünleri aldıkları markete iade etmeleri halinde para iadesi yapılacağı duyuruldu. Ayrıca, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.
DAHA ÖNCE HELVA DA TOPLATILMIŞTI
Bu olayın ardından, daha önce Almanya’da satılan Türk menşeli bir helva ürününde Salmonella bakterisi görülmesi üzerine TOK Gıda tarafından yapılan geri çağırma da yeniden gündeme geldi. Gıda güvenliği konusunda alınan önlemler, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını bir kez daha tedirgin etti.