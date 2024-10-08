Banka Hesabınızı Güvence Altına Alın: E- Devlet’ten Tek Tıkla Yapmak Mümkün

Türkiye'deki bankacılık sektöründe yaşanan zorluklar, vatandaşların hesaplarını güvence altına almak için çeşitli önlemler almaya yöneltti. Son gelişmeler, sanal mühendislik teknikleri kullanılarak hesaplarda kredi çekme veya para transferi gibi olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşların, kullanmadıkları banka hesaplarını kapatmaları gerektiği yönünde önerileri beraberinde getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bankacılık uygulamalarına kayıtlı olup olmadığınızı öğrenmek için e-devlet üzerinden hızlıca kontrol edebilirsiniz.

Hesap Kapatma İşlemi: Eğer bilginiz dahilinde açık bulunan bankalar veya kullanmadığınız hesaplar varsa, bu bankaları arayarak hesap kapatma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi