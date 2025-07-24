TOKİ Dev Proje İçin Düğmeye Bastı: İstanbul ve Ankara'da Kaçırılmayacak Ucuz Konut Fırsatı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir satış duyurusunda bulundu. Türkiye genelinde 56 ilde toplam 642 adet arsa açık artırma yöntemiyle satışa çıkıyor. Müzayedeler 5 ve 6 Ağustos 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da fiziki olarak gerçekleştirilecek. Katılamayanlar için ise çevrim içi teklif imkanı sunulacak.

SATIŞA SUNULACAK ARSALAR VE ŞARTLAR

Arsa almak isteyenler, yüzde 25 peşinat ve 24 aya varan vade seçeneğiyle bu fırsattan yararlanabilecek. Ayrıca ödemesini peşin yapacak olan alıcılara yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, arsa bedeline göre değişen oranlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarları 10 bin TL’den başlayıp, 21 milyon 600 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.