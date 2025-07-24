TOKİ Dev Proje İçin Düğmeye Bastı: İstanbul ve Ankara'da Kaçırılmayacak Ucuz Konut Fırsatı
TOKİ, İstanbul ve Ankara’da uygun fiyatlı konutlar için harekete geçti. Yüzde 25 peşinat, 24 ay vade ve peşin ödemeye özel indirimle dar ve orta gelirli vatandaşlara büyük fırsat sunuluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir satış duyurusunda bulundu. Türkiye genelinde 56 ilde toplam 642 adet arsa açık artırma yöntemiyle satışa çıkıyor. Müzayedeler 5 ve 6 Ağustos 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da fiziki olarak gerçekleştirilecek. Katılamayanlar için ise çevrim içi teklif imkanı sunulacak.
SATIŞA SUNULACAK ARSALAR VE ŞARTLAR
Arsa almak isteyenler, yüzde 25 peşinat ve 24 aya varan vade seçeneğiyle bu fırsattan yararlanabilecek. Ayrıca ödemesini peşin yapacak olan alıcılara yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, arsa bedeline göre değişen oranlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarları 10 bin TL’den başlayıp, 21 milyon 600 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
MÜZAYEDE TARİHLERİ VE SATIŞ İLLERİ
Müzayedeler saat 10.30’da şu iki adreste düzenlenecek:
TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece/İstanbul)
İlkbank Sosyal Tesisleri (Macunköy/Yenimahalle/Ankara)
5 AĞUSTOS 2025 SALI – LOT 001-324 ARASINDAKİ ARSALAR
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat.
6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA – LOT 325-642 ARASINDAKİ ARSALAR
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.
KATILIM TEMİNATI DETAYLARI
Arsa bedeline göre belirlenen katılım teminatı tutarları şöyle:
100.000 TL’ye kadar: 10.000 TL
100.001 – 500.000 TL arası: 50.000 TL
500.001 – 1.500.000 TL arası: 130.000 TL
1.500.001 – 3.000.000 TL arası: 350.000 TL
3.000.001 – 4.900.000 TL arası: 600.000 TL
4.900.001 – 8.500.000 TL arası: 1.200.000 TL
8.500.001 – 16.000.000 TL arası: 1.800.000 TL
16.000.001 – 40.000.000 TL arası: 3.600.000 TL
40.000.001 – 170.000.000 TL arası: 7.200.000 TL
170.000.001 TL ve üzeri: 21.600.000 TL