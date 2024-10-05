ATM'lere Yeni İşlem Menüsü Geldi: Yanlışlıkla Bu Tuşa Basan Yandı

Merkez Bankası, ATM'lerde ve mobil uygulamalarda milyonları ilgilendiren önemli yenilikleri açıkladı. ATM'lere yeni işlem menüsü devreye girdi yanlışlıkla bu tuşa basan yandı. İşte Detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
ATM'lere Yeni İşlem Menüsü Geldi: Yanlışlıkla Bu Tuşa Basan Yandı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanıcı deneyimini geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek amacıyla ATM'lerde ve mobil uygulamalarda önemli yenilikler gerçekleştirdi. Bu değişikliklerin en dikkat çekeni, ATM'lerde yenilenen işlem menüsü oldu. Yeni işlem menüsü, EFT, havale ve FAST gibi geleneksel para transfer yöntemlerine ek olarak, "Hesap Bilgilerini Güncelle" ve "Şifre Değiştir" gibi işlemleri daha güvenli bir hale getiriyor.

Bu işlemler artık internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden daha emniyetli bir şekilde yapılabiliyor. Son güncellemeler ile birlikte, ATM'lerde dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için yeni bir özellik devreye alındı. Yanlışlıkla ATM'lerde bu tuşa basan işte o zaman yandı...

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Banka Bankacılık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
90 Bin Liraya Satılmıştı! Gerçek Değeri Dudak Uçuklattı 90 Bin Liraya Satılmıştı! Gerçek Değeri Dudak Uçuklattı
Tane ile Değil Kilo ile! Tomar Tomar 200 Lira, Sadece 1 Tanesi 6 Dolar Ediyor: Nakit Parayla Ev Almak İsteyenlerin Yükü Hesaplandı, Cevabı Şaşırttı Hesap Makinesi Gitti Tartı Geldi
Koç Holding'in Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı Koç Holding'in Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı
Emeklilere Ekim Desteği! Ödemeler Kartlara Yatırıldı Emeklilere Ekim Desteği! Ödemeler Kartlara Yatırıldı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İlk Kez Açıkladı: Emekli İkramiyeleri Kaldırılıyor SGK Uzmanı Özgür Erdursun İlk Kez Açıkladı: Emekli İkramiyeleri Kaldırılıyor
Tereyağın Fiyatı Uçuşa Geçti! Rekor Zam Geldi Tereyağın Fiyatı Uçuşa Geçti! Rekor Zam Geldi
Dev Havayolu Şirketi İflasın Eşiğinde! Dev Havayolu Şirketi İflasın Eşiğinde!
Yok Böyle Patron! Ünlü İş İnsanı Şirketini Sattı: 400 Çalışanını Milyarder Yaptı 400 Çalışanını Milyarder Yaptı
Pazartesi Yürürlüğe Girecek: Bakanlık'tan 81 İle Yazı Gitti! 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Pazartesi Yürürlüğe Girecek: Bakanlık'tan 81 İle Yazı Gitti! 1 Yıl Boyunca Ücretsiz
İş Bankası Duyurdu: Listede Adı Olanların Hemen Şubeye Gitmesi Gerekiyor İş Bankası Duyurdu: Listede Adı Olanların Hemen Şubeye Gitmesi Gerekiyor
Hizmet Vermeye Başladı! Emeklilere İndirimli Satılacak, Fiyat Listesi Açıklandı Hizmet Vermeye Başladı! Emeklilere İndirimli Satılacak, Fiyat Listesi Açıklandı
Fiyatı Yüzde 108 Zamlandı! Fiyatı Yüzde 108 Zamlandı!