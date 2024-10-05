ATM'lere Yeni İşlem Menüsü Geldi: Yanlışlıkla Bu Tuşa Basan Yandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanıcı deneyimini geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek amacıyla ATM'lerde ve mobil uygulamalarda önemli yenilikler gerçekleştirdi. Bu değişikliklerin en dikkat çekeni, ATM'lerde yenilenen işlem menüsü oldu. Yeni işlem menüsü, EFT, havale ve FAST gibi geleneksel para transfer yöntemlerine ek olarak, "Hesap Bilgilerini Güncelle" ve "Şifre Değiştir" gibi işlemleri daha güvenli bir hale getiriyor.

Bu işlemler artık internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden daha emniyetli bir şekilde yapılabiliyor. Son güncellemeler ile birlikte, ATM'lerde dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için yeni bir özellik devreye alındı. Yanlışlıkla ATM'lerde bu tuşa basan işte o zaman yandı...

Kaynak: Haber Merkezi