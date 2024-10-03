Altını da Doları da Solladı! Tek Kazandıran Yatırım Aracı Ortaya Çıktı

Finansal yatırım araçlarının son üç aylık performansı açıklandı ve sonuçlar yatırımcılar için önemli veriler sunuyor.

İşte farklı yatırım araçlarının getiri durumu:

MEVDUAT

Türk lirası mevduat faizi, 3 ayda hem nominal hem de reel olarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Yatırımcılar, Türk lirasına yaptıkları yatırımlarla %6.84 kazanç sağlarken, enflasyondan arındırıldığında reel getiri %4.42 olarak kaydedildi.

ALTIN

Altın, son üç ayda %5.09 oranında bir kazanç sağladı. Reel getirisi ise Türk lirası mevduatından sonra en yüksek olan yatırım aracı oldu ve %2.7 seviyesine ulaştı.

EURO

Euroya yatırım yapanlar, dolara yatıranlara göre biraz daha avantajlıydı. Euro, 3 ayda %1.19 kazandırırken, reel olarak enflasyondan arındırıldığında %1.11 değer kaybı yaşandı.