Altını da Doları da Solladı! Tek Kazandıran Yatırım Aracı Ortaya Çıktı
Finansal yatırım araçlarının 3 aylık getirileri ortaya çıktı. O yatırım aracı altını da doları da solladı. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Finansal yatırım araçlarının son üç aylık performansı açıklandı ve sonuçlar yatırımcılar için önemli veriler sunuyor.
İşte farklı yatırım araçlarının getiri durumu:
MEVDUAT
Türk lirası mevduat faizi, 3 ayda hem nominal hem de reel olarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Yatırımcılar, Türk lirasına yaptıkları yatırımlarla %6.84 kazanç sağlarken, enflasyondan arındırıldığında reel getiri %4.42 olarak kaydedildi.
ALTIN
Altın, son üç ayda %5.09 oranında bir kazanç sağladı. Reel getirisi ise Türk lirası mevduatından sonra en yüksek olan yatırım aracı oldu ve %2.7 seviyesine ulaştı.
EURO
Euroya yatırım yapanlar, dolara yatıranlara göre biraz daha avantajlıydı. Euro, 3 ayda %1.19 kazandırırken, reel olarak enflasyondan arındırıldığında %1.11 değer kaybı yaşandı.
DOLAR
Merkez Bankası'nın dolar üzerindeki baskıları, dolar yatırımcılarının hem reel hem de nominal zarar etmesine yol açtı. Dolar, son üç ayda %0.64 oranında değer kaybederken, reel kaybı ise %2.89 oldu.
BORSA
Borsa yatırımcıları için son üç ay oldukça sıkıntılı geçti. Borsa, 3 ayda %9.40 değer kaybı yaşadı ve reel kaybı %11.46 olarak belirlendi. Bu dönemde dolara yatıranlar için ciddi bir kayıp dönemi yaşandı.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.