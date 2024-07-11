Alfa Romeo’dan Temmuza Özel Kampanya! Yüzde 1,99 Faizli Fredi ve Takas…

Otomobil firması Alfa Romeo, temmuz ayına özel, avantajlı finansman koşulları ve takas olanakları sunan kampanyasını duyurdu. Markadan yapılan açıklamaya göre, Giulia ile Stelvio modelleri, temmuz sonuna kadar kredi ve takas seçenekleriyle satın alınabiliyor. Kampanya kapsamında 500 bin lira için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Kaynak: AA