Bankadan İstifa Etti, Yeni İşiyle Zengin Oldu: Yoldan Bedava Topluyor, Siparişe Yetişemiyor
Bankacılığı bırakıp doğaya yönelen Mehmet Doğruöz, yoldan bedava topladığı kurumuş ağaç köklerini geri dönüştürerek otel, kafe ve evler için dekoratif ürünler üretiyor. El emeğiyle ortaya koyduğu bu çalışmalar, hem çevreye duyarlılık sağlıyor hem de farkındalık yaratıyor.
Kaynak: İHA
Edirne’de yaşayan Mehmet Doğruöz, 20 yıllık bankacılık kariyerini geride bırakıp rotasını doğaya çevirdi. Doğadan topladığı kurumuş ağaç köklerini ve dalları işleyerek estetik dekoratif ürünlere dönüştüren Doğruöz, kendi atölyesini kurarak geri dönüşüme dayalı yeni bir yaşam tarzı benimsedi.
ŞEHRİ DOĞAYLA BULUŞTURDU
Hayat şartlarının şehir dışına taşınmasına izin vermediğini söyleyen Doğruöz, "Biz de şehri doğaya entegre edelim dedik" diyerek bu işe başladığını belirtti. Yalnızca kurumuş ve çürümüş doğal malzemeleri kullandığını vurgulayan Doğruöz, canlı ağaçlara kesinlikle zarar vermediğini ifade etti.
YOLDAN BEDAVAYA TOPLUYOR ELLERİYLE SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR
Önce eşinin iş yerinde çalışarak ağaç işçiliğini öğrenen Doğruöz, zamanla sokakta bulduğu dalları ve taşları değerlendirmeye başladı. Herhangi bir eğitim almadan tamamen içinden gelen hislerle üretime yöneldiğini söyleyen Doğruöz, son yıllarda yaptığı işlerin adeta bir sanata dönüştüğünü dile getirdi.
SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR
Topladığı kökleri arabaya koymakla işin bitmediğini söyleyen Doğruöz, önce detaylı temizlik, ardından zımpara, ilaçlama ve vernikleme gibi aşamalardan geçtiklerini belirtti. Bazı kökleri işlemenin günler sürdüğünü ifade eden Doğruöz, her aşamayı özenle tamamladıktan sonra ürünleri satışa sunduklarını aktardı.
GERİ DÖNÜŞÜMLE FARKINDALIK OLUŞTURDU
Otellerden kafelere, ev dekorasyonundan balkon süslemelerine kadar birçok alanda ürünlerinin tercih edildiğini belirten Doğruöz, bu işin çevresinde büyük bir farkındalık oluşturduğunu söyledi. Tanıdık tanımadık birçok kişinin artık kendisine doğada gördüğü kökleri, dalları değerlendirip değerlendiremeyeceğini sorduğunu aktardı.