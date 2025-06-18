Bankadan İstifa Etti, Yeni İşiyle Zengin Oldu: Yoldan Bedava Topluyor, Siparişe Yetişemiyor

GERİ DÖNÜŞÜMLE FARKINDALIK OLUŞTURDU

Otellerden kafelere, ev dekorasyonundan balkon süslemelerine kadar birçok alanda ürünlerinin tercih edildiğini belirten Doğruöz, bu işin çevresinde büyük bir farkındalık oluşturduğunu söyledi. Tanıdık tanımadık birçok kişinin artık kendisine doğada gördüğü kökleri, dalları değerlendirip değerlendiremeyeceğini sorduğunu aktardı.