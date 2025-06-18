Bankadan İstifa Etti, Yeni İşiyle Zengin Oldu: Yoldan Bedava Topluyor, Siparişe Yetişemiyor

Bankacılığı bırakıp doğaya yönelen Mehmet Doğruöz, yoldan bedava topladığı kurumuş ağaç köklerini geri dönüştürerek otel, kafe ve evler için dekoratif ürünler üretiyor. El emeğiyle ortaya koyduğu bu çalışmalar, hem çevreye duyarlılık sağlıyor hem de farkındalık yaratıyor.

Kaynak: İHA

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Bankadan İstifa Etti, Yeni İşiyle Zengin Oldu: Yoldan Bedava Topluyor, Siparişe Yetişemiyor - Resim: 1

Edirne’de yaşayan Mehmet Doğruöz, 20 yıllık bankacılık kariyerini geride bırakıp rotasını doğaya çevirdi. Doğadan topladığı kurumuş ağaç köklerini ve dalları işleyerek estetik dekoratif ürünlere dönüştüren Doğruöz, kendi atölyesini kurarak geri dönüşüme dayalı yeni bir yaşam tarzı benimsedi.

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Bankadan İstifa Etti, Yeni İşiyle Zengin Oldu: Yoldan Bedava Topluyor, Siparişe Yetişemiyor - Resim: 2

ŞEHRİ DOĞAYLA BULUŞTURDU

Hayat şartlarının şehir dışına taşınmasına izin vermediğini söyleyen Doğruöz, "Biz de şehri doğaya entegre edelim dedik" diyerek bu işe başladığını belirtti. Yalnızca kurumuş ve çürümüş doğal malzemeleri kullandığını vurgulayan Doğruöz, canlı ağaçlara kesinlikle zarar vermediğini ifade etti.

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Bankadan İstifa Etti, Yeni İşiyle Zengin Oldu: Yoldan Bedava Topluyor, Siparişe Yetişemiyor - Resim: 3

YOLDAN BEDAVAYA TOPLUYOR ELLERİYLE SANATA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Önce eşinin iş yerinde çalışarak ağaç işçiliğini öğrenen Doğruöz, zamanla sokakta bulduğu dalları ve taşları değerlendirmeye başladı. Herhangi bir eğitim almadan tamamen içinden gelen hislerle üretime yöneldiğini söyleyen Doğruöz, son yıllarda yaptığı işlerin adeta bir sanata dönüştüğünü dile getirdi.

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Bankadan İstifa Etti, Yeni İşiyle Zengin Oldu: Yoldan Bedava Topluyor, Siparişe Yetişemiyor - Resim: 4

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Topladığı kökleri arabaya koymakla işin bitmediğini söyleyen Doğruöz, önce detaylı temizlik, ardından zımpara, ilaçlama ve vernikleme gibi aşamalardan geçtiklerini belirtti. Bazı kökleri işlemenin günler sürdüğünü ifade eden Doğruöz, her aşamayı özenle tamamladıktan sonra ürünleri satışa sunduklarını aktardı.

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Bankadan İstifa Etti, Yeni İşiyle Zengin Oldu: Yoldan Bedava Topluyor, Siparişe Yetişemiyor - Resim: 5

GERİ DÖNÜŞÜMLE FARKINDALIK OLUŞTURDU

Otellerden kafelere, ev dekorasyonundan balkon süslemelerine kadar birçok alanda ürünlerinin tercih edildiğini belirten Doğruöz, bu işin çevresinde büyük bir farkındalık oluşturduğunu söyledi. Tanıdık tanımadık birçok kişinin artık kendisine doğada gördüğü kökleri, dalları değerlendirip değerlendiremeyeceğini sorduğunu aktardı.

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