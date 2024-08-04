Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi? Benzin ve motorinde fiyat artışı mı oldu? Güncel fiyatlar nedir? İşte detaylar…

Rusya’nın Ukrayna işgali, İsrail’in başta Filistin olmak üzere Orta Doğu’da yürüttüğü saldırılar ve dünyada yaşanan diğer gelişmeler petrol fiyatlarını da olumsuz yönde etkiledi. Döviz kurundaki yukarı yönlü artışlar ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını arttırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem