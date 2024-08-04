Akaryakıt Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Benzin ve Motorinde Fiyat Artışı Mı Oldu? Güncel Fiyatlar Nedir? İşte Detaylar…

Rusya’nın Ukrayna işgali, İsrail’in başta Filistin olmak üzere Orta Doğu’da yürüttüğü saldırılar ve dünyada yaşanan diğer gelişmeler petrol fiyatlarını da olumsuz yönde etkiledi. Döviz kurundaki yukarı yönlü artışlar ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını arttırdı.

Son Güncelleme:
Akaryakıt Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Benzin ve Motorinde Fiyat Artışı Mı Oldu? Güncel Fiyatlar Nedir? İşte Detaylar… - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi? Benzin ve motorinde fiyat artışı mı oldu? Güncel fiyatlar nedir? İşte detaylar…

Rusya’nın Ukrayna işgali, İsrail’in başta Filistin olmak üzere Orta Doğu’da yürüttüğü saldırılar ve dünyada yaşanan diğer gelişmeler petrol fiyatlarını da olumsuz yönde etkiledi. Döviz kurundaki yukarı yönlü artışlar ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını arttırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Benzin Zam Motorin
Özel Sektörde Çalışanlar Bayram Edecek! Asgari Ücrette Yüzde 31'lik Ara Zam Kararı Asgari Ücrette Yüzde 31'lik Ara Zam Kararı
Sivas’ta Rekor Üretim: Sofralara Bereket Yağacak! Sivas’ta Rekor Üretim! Sofralara Bereket Yağacak
Orta Doğu’daki Gerilim Altını Vuracak! Elinde Gram ve Çeyrek Altını Olanlar Sakın Bozdurmasın Orta Doğu’daki Gerilim Altını Vuracak! Elinde Gram ve Çeyrek Altını Olanlar Sakın Bozdurmasın
Kamu Bankalarından Emekli Promosyon Kararı: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Ödemeleri Ne Kadar? Kamu Bankalarından Emekli Promosyon Kararı
Koç Holding Mahkemelik Oldu: Milyonlarca Dolarlık Dava Açıldı Koç Holding Mahkemelik Oldu: Milyonlarca Dolarlık Dava Açıldı
Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak
Ünlü Ekonomist ‘Basacak Para Kalmayacak’ Diye Duyurdu: Dolarda 2 Ay Sonra Kıyamet Kopacak Ünlü Ekonomist ‘Basacak Para Kalmayacak’ Diye Duyurdu: Dolarda 2 Ay Sonra Kıyamet Kopacak
Başvurmayan Tapu Sahipleri Hakkını Kaybedecek! Sadece Birkaç Gün Kaldı Başvurmayan Tapu Sahipleri Hakkını Kaybedecek! Sadece Birkaç Gün Kaldı
İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi
Türkiye'nin Otomobil Devi İflas Etti! 29 Yıllık Şirket Konkordato İlan Etti Türkiye'nin Otomobil Devi İflas Etti! 29 Yıllık Şirket Konkordato İlan Etti
Atilla Yeşilada Net Tarih Verdi: Rekor Kıracak! Atilla Yeşilada Net Tarih Verdi: Rekor Kıracak!
Atilla Yeşilada'dan Kritik Uyarı: Sakın Satmayın, Çok Kazandıracak Atilla Yeşilada'dan Kritik Uyarı: Sakın Satmayın, Çok Kazandıracak
ÇOK OKUNANLAR
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
Tokat ve Bolu'da Peş Peşe Deprem İki İlde Peş Peşe Deprem
CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek: İki Aday Çekiliyor, Favori Kim? CHP, Kadın Kolları Başkanını Seçecek
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Tavan Çöktü, Bebekler Ölümden Döndü Hastanenin Tavanı Çöktü, Bebekler Tahliye Edildi
Noter Yok, Kura Yok! Kadroyu AKP'li Başkanın Çaycısı ile Şoförü Kaptı AKP'li Başkanın Çaycısı ve Şoförü Olmak Varmış!