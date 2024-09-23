SGK Uzmanı Kara Haberi Verdi: Bu Kişilerin Emekliliği İptal Olacak
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. Dikkat bu kişilerin emekliliği anında iptal olacak. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
SGK uzmanı Özgür Erdursun, özellikle sigortalı olarak gösterilen ancak fiilen çalışmayan kişilerin emeklilik süreçlerinde ciddi sorunlar yaşayabileceğini vurguladı. Erdursun, "Kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olan kişilerin başka bir işyerinde çalışmadan sigortalı gösterilmesi yasadışıdır" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi