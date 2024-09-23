SGK Uzmanı Kara Haberi Verdi: Bu Kişilerin Emekliliği İptal Olacak

SGK uzmanı Özgür Erdursun, özellikle sigortalı olarak gösterilen ancak fiilen çalışmayan kişilerin emeklilik süreçlerinde ciddi sorunlar yaşayabileceğini vurguladı. Erdursun, "Kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olan kişilerin başka bir işyerinde çalışmadan sigortalı gösterilmesi yasadışıdır" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi