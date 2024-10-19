29 Ekim'de Emekli İkramiyesi Verilecek Mi? Herkes Bu Soruya Yanıt Arıyordu: 5.000 TL Emekli İkramiyesi Bekleyenler Dikkat!

16 milyondan fazla emekli Cumhuriyet’in 100. Yılına özel verilen 5.000 TL emekli ikramiyesinin bu yıl verilip verilmeyeceğini araştırıyor. 29 Ekim’e az bir süre kala Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için herhangi bir talimatın da çalışmanın da olmadığı, hatta ekonomi yönetiminin buna sıcak bakmadığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

29 Ekim'de Emekli İkramiyesi Verilecek Mi? Herkes Bu Soruya Yanıt Arıyordu: 5.000 TL Emekli İkramiyesi Bekleyenler Dikkat! - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de bir defaya mahsus olduğu belirtilerek verilen Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi bir kez daha gündemde. Özellikle düşük kalan emekli maaşları sonrası milyonlarca emeklinin merak ettiği soru ise 2025’te Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi verilecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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