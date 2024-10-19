29 Ekim'de Emekli İkramiyesi Verilecek Mi? Herkes Bu Soruya Yanıt Arıyordu: 5.000 TL Emekli İkramiyesi Bekleyenler Dikkat!

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim’de bir defaya mahsus olduğu belirtilerek verilen Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi bir kez daha gündemde. Özellikle düşük kalan emekli maaşları sonrası milyonlarca emeklinin merak ettiği soru ise 2025’te Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi verilecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi