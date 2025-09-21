Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı?

Kademeli emeklilik beklentisi her geçen gün artmakta. EYT sonrası milyonlarca çalışan erken emeklilik için gelecek olan düzenlemeleri merakla sorgulamaya başladı. Tamamlayıcı emeklilik sistemi OVP’ye girerken vatandaşlar '2000 ve 2008 arası kademeli (erken) emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Kadın ve erkek erken emeklilik prim gün sayısı ve yaşı değişecek mi?' sorularını araştırmaya başladı. Emekli olamayan çalışanlar ise erken emeklilik yani kademeli emeklilik tablosu kadın ve erkek şartlarını beklemeye başladı. Peki kademeli (erken) emeklilik çıkacak mı, şartları belli oldu mu? 2000 ve 2008 arası kademeli emeklilik gelecek mi? Emeklilik sistemi değişecek mi yaş ve prim gün sayısı düşecek mi? İşte kademeli emeklilikte yaşanan son dakika gelişmeleri...