Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı?
EYT düzenlemesinin ardından gözler kademeli emeklilik sitemine çevrildi. Özellikle 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar, hükümetten erken emeklilik talep ediyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemi sonrası 2000-2008 arası sigorta başlangıcı olanlara yönelik kademeli emeklilik düzenlemesinde beklenti arttı. Peki kademeli emeklilik gelecek mi? İşte 1999-2008 arası kademeli emeklilik yaş-prim tablosu...
Kaynak: Yeni Şafak
Kademeli emeklilik beklentisi her geçen gün artmakta. EYT sonrası milyonlarca çalışan erken emeklilik için gelecek olan düzenlemeleri merakla sorgulamaya başladı. Tamamlayıcı emeklilik sistemi OVP’ye girerken vatandaşlar '2000 ve 2008 arası kademeli (erken) emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Kadın ve erkek erken emeklilik prim gün sayısı ve yaşı değişecek mi?' sorularını araştırmaya başladı. Emekli olamayan çalışanlar ise erken emeklilik yani kademeli emeklilik tablosu kadın ve erkek şartlarını beklemeye başladı. Peki kademeli (erken) emeklilik çıkacak mı, şartları belli oldu mu? 2000 ve 2008 arası kademeli emeklilik gelecek mi? Emeklilik sistemi değişecek mi yaş ve prim gün sayısı düşecek mi? İşte kademeli emeklilikte yaşanan son dakika gelişmeleri...
KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ MECLİS'E SUNULDU MU?
Kademeli emeklilik gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kademeli (erken) emeklilik gündemi, 2000 sonrası sigorta girişi olan çalışanların öncelikli takibinde yer alıyor. Emeklilik sistemine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar kapsamında özellikle TES düzenlemeleriyle beraber kademeli emeklilik konusu öne çıktı. Son gelişmede ise CHP’li Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan kademeli emeklilik teklifi Meclis’e sunuldu ve gözler yapılacak yasal sürece çevrildi.
KADEMELİ EMEKLİLİK YASA TEKLİFİNDE NELER VAR?
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kademeli emeklilik konusunda dikkat çeken bir kanun teklifi hazırladı. Teklife göre, 08 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlara kademeli emeklilik hakkı tanınması öngörülüyor. Ayrıca, esnaf ve memurlar için mevcut 9000 prim günü şartının 7200 güne indirilmesi teklif ediliyor. Bu düzenleme ile hem çalışanların emeklilik haklarına daha erken kavuşmaları hem de prim yükünün azaltılması hedefleniyor.
CHP Karabük Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair hazırladığı yeni bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Akay, 08/09/1999 ile 16/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olan vatandaşların kademeli emeklilik hakkından faydalanmalarını sağlamak ve esnaf ile memurların prim ödeme gün sayısını 9000'den 7200'e düşürmek amacıyla kanun teklifi önerisi hazırladı.
1999 sonrasında işe başlayanlar arasında büyük bir prim günü farkı olduğunu vurgulayan ve bu durumun sosyal güvenlik açısından ölçülürlük ilkesiyle bağdaşmadığını ifade eden Akay ayrıca, 1 Mayıs 2008'den sonra işe başlayan memurlar ve esnaflar için prim ödeme gün sayısının 9000'e çıkarılmasının da adaletsizlik oluşturduğunu söyledi.
8 Eylül 1999 Sonrası Sigortalılara Adil ve Kademeli Emeklilik İçin Geçiş Modeli Sigorta Başlangıcı – Emeklilik Şartları
09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı
Kadın: 43 yaş / 6.400 prim
Erkek: 45 yaş / 6.400 prim
2001 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 44 yaş / 6.475 prim
Erkek: 46 yaş / 6.475 prim
2002 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 45 yaş / 6.550 prim
Erkek: 47 yaş / 6.550 prim
2003 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 46 yaş / 6.625 prim
Erkek: 48 yaş / 6.625 prim
2004 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 47 yaş / 6.700 prim
Erkek: 49 yaş / 6.700 prim
2005 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 48 yaş / 6.775 prim
Erkek: 50 yaş / 6.775 prim
2006 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 49 yaş / 6.850 prim
Erkek: 51 yaş / 6.850 prim
2007 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 50 yaş / 6.925 prim
Erkek: 52 yaş / 6.925 prim
2008 sigorta başlangıcı emeklilik şartı
Kadın: 51 yaş / 7.000 prim
Erkek: 53 yaş / 7.000 prim