Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem! 6 Bankadan ATM Adımı: Ne Masraf Kesintisi Olacak Ne De Komisyon

6 KAMU BANKASINDAN DEV ADIM

Toplam 6 kamu bankası; Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'ın ülke genelindeki 16 bin 500 ATM'sini tek bir çatı altında buluşturarak tüm hizmetlerin masrafsız ve komisyonsuz yapılmasını amaçlayan TAM projesinin tanıtımı geçen yıl gerçekleştirilmişti.