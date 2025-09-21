Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem! 6 Bankadan ATM Adımı: Ne Masraf Kesintisi Olacak Ne De Komisyon
Bankacılık sisteminde tüm dengeler değişiyor. Kamu bankaları harekete geçti. ATM'lerini tek bir marka altında birleştiren "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" projesi kapsamında 12 bin ATM hizmete dahil edildi. Bu rakamın kısa sürede 16 bin 500'e kadar çıkarılması bekleniyor. Bu sistemle birlikte tüm işlemlerin masrafsız ve komisyonsuz yapılması amaçlanıyor.
Kaynak: AA
6 KAMU BANKASINDAN DEV ADIM
Toplam 6 kamu bankası; Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım'ın ülke genelindeki 16 bin 500 ATM'sini tek bir çatı altında buluşturarak tüm hizmetlerin masrafsız ve komisyonsuz yapılmasını amaçlayan TAM projesinin tanıtımı geçen yıl gerçekleştirilmişti.
ATM'LER TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRİLDİ
Türkiye'de finansal hizmetler alanında atılan önemli dijital dönüşüm adımlarından birisi olarak gösterilen proje, farklı üreticilerin 30 farklı modelinden oluşan ATM ağını bütünleşik bir sistem olarak TAM markası altında birleştirdi.
ATM ağına hizmet veren yazılımların tekilleştirildiği ve ATM operasyonlarının tek elden yönetiminin sağlandığı proje, üye bankaların müşterilerine daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilmesini, bankacılık işlemlerinin tek noktadan ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor.
Genişlemeye açık, dinamik, parametrik ve güvenli altyapısıyla hizmet sunan platform, yeni üyelerin katılmasına açık bırakılırken, projeye dahil olan ATM sayısı 12 bine yükseldi. TAM projesi kapsamında öncelikle kamu bankalarının mevcut 16 bin 500 ATM'sinin tamamının platforma dahil edilmesi, sonrasında ise sayının 19 bine çıkarılması hedefleniyor.