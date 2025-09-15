Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor
Hükümet tarafından ekonomi alanında dev adımlar atılmaya devam ediliyor. Özellikle vergi sisteminde değişiklikler gündeme gelmeye devam ederken gelecek olan yeni düzenleme kararı milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Ekim ayında başlayacak yeni yasama dönemiyle birlikte, Meclis’e kapsamlı bir vergi reformu paketi sunulması bekleniyor. Bu düzenleme birden fazla ev sahibi olan kişileri yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar haberimizde…
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl gündeme alınan ve özellikle ikiden fazla konut sahibi olan vatandaşları hedef alan katlamalı emlak vergisi uygulamasının tekrardan masaya yatırıldığı ifade edildi. Uygulamanın Meclis’ten geçmesi halinde köyde evi veya kıyıda yazlığı olan kişiler de vergi artışından kaçamayacak. Bu durumda milyonlarca vatandaşa ekstra yük bindirmiş olacak.
Bu yıl başında açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile vergi tahsilatını artırmayı amaçlayan ekonomi yönetimi, yeni yasama döneminde Meclis’e kapsamlı bir vergi ve reform paketi sunmaya hazırlanıyor.
KATLAMALI EMLAK VERGİSİ İLE VERGİLER KATLANACAK
Yeni düzenlemeye göre, vatandaşların sahip olduğu ilk konut için emlak vergisi standart şekilde ödenecek, ancak ikinci ve sonraki konutlar için vergi oranları kademeli olarak artacak.
KÖY VE KASABALARDA BULUNAN KONUTLARDA DA GEÇERLİ
Bu uygulama, şehir içinde ya da köyde olsun fark etmeksizin tüm taşınmazları kapsıyor; dolayısıyla kıyıda yazlığı veya köy evi olan vatandaşlar da artan vergiden muaf tutulmayacak.
Ekonomi yönetimi, yurt dışı çıkış harcını 710 TL’ye yükseltmiş ve bütçe gelirlerini artıracak yeni vergi kalemlerini gündemine almıştı.
Katlamalı emlak vergisi ise bu paket içinde yeniden tartışılacak başlıklardan biri olacak.