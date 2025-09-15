Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor

KÖY VE KASABALARDA BULUNAN KONUTLARDA DA GEÇERLİ

Bu uygulama, şehir içinde ya da köyde olsun fark etmeksizin tüm taşınmazları kapsıyor; dolayısıyla kıyıda yazlığı veya köy evi olan vatandaşlar da artan vergiden muaf tutulmayacak.