1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi

EYT’yi kıl payı kaçıran vatandaşlara güzel haber verildi. Milyonlarca çalışan erken emeklilik fırsatlarını sorgularken gözler Meclis’e çevrilmiş durumda. Peki EYT’den sonra kademeli emeklilik çıkacak mı? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor? 1999 ile 2008 yılları arasında SSK girişi olan vatandaşlara, çeşitli yasal düzenlemeler ve prim borçlanması imkânları sayesinde 47-48-49 yaşında emeklilik yolu açılıyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması, engelliler için vergi indirimi ve yıpranma payı düzenlemeleri, emeklilik yaşını önemli derecede etkilemiş oluyor.