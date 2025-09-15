1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi
Türkiye’de milyonlarca çalışan erken emeklilik fırsatlarını sorgulamakta. EYT düzenlemesini kaçıran milyonlarca kişi gelecek olan kademeli emeklilik sitemine gözünü çevirirken beklenen haber geldi. 1999–2008 yılları arasında SSK girişi olanlara erken emeklilik kapıları açılıyor. Kadınlar doğum borçlanmasıyla 6 yıla kadar avantaj elde ederken, erkekler askerlik borçlanmasıyla sigorta giriş tarihini geri çekip emeklilik yaşını düşürebiliyor. Gözler Meclis’e çevrildi.
Kaynak: Yeni Şafak
EYT’yi kıl payı kaçıran vatandaşlara güzel haber verildi. Milyonlarca çalışan erken emeklilik fırsatlarını sorgularken gözler Meclis’e çevrilmiş durumda. Peki EYT’den sonra kademeli emeklilik çıkacak mı? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor? 1999 ile 2008 yılları arasında SSK girişi olan vatandaşlara, çeşitli yasal düzenlemeler ve prim borçlanması imkânları sayesinde 47-48-49 yaşında emeklilik yolu açılıyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması, engelliler için vergi indirimi ve yıpranma payı düzenlemeleri, emeklilik yaşını önemli derecede etkilemiş oluyor.
KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASILA 6 YIL AVANTAJ SAĞLANIYOR
Kadın çalışanlar, sigorta başlangıç tarihinden önce dünyaya gelen çocukları için doğum borçlanması yaparak prim günlerini artırabiliyor. Her çocuk için 720 gün (2 yıl) borçlanma hakkı tanınıyor ve toplamda 3 çocuk üzerinden 2160 gün yani 6 yıl erken emeklilik kazanmak mümkün oluyor.
ERKEKLERDE ASKERLİK BORÇLANMASIYLA YAŞ GERİ ÇEKİLİYOR
Erkek çalışanlar için en önemli avantaj askerlik borçlanması. Sigortadan önce yapılan askerlik süreleri borçlanılarak sigorta girişi daha erken bir tarihe çekilebiliyor. Bu yöntem, hem prim gününü artırıyor hem de emeklilik yaşını aşağıya çekiyor.
3600 GÜNLE KISMİ EMEKLİLİK FIRSATI
Özellikle 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü şartını tamamlayan çalışanlar, kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaşında kısmi emeklilik hakkına kavuşabiliyor.
MALULEN VE ENGELLİ EMEKLİLİĞİ
Çalışma hayatında sağlık sorunları yaşayan ve en az yüzde 60 iş gücü kaybı yaşayan çalışanlar, 1800 prim günü ile malulen emeklilik hakkı kazanabiliyor. Ayrıca engelli raporu olan çalışanlar için vergi indirimiyle yaşsız emeklilik imkanı sunuluyor.
Emeklilik Tablosu (1999 – 2008 Arası SSK Girişi Olanlar İçin)
Sigorta Giriş Tarihi Kadın Erkek Prim Gün Şartı Emeklilik Yaşı
1999 – 2008 Arası 7000 gün 47 – 49 arası
3600 Gün (Kısmi) 3600 gün 50 (kadın) – 55 (erkek)
1999-2008 SSK GİRİŞLİLERE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
1999 – 2008 arası sigorta girişi olan milyonlarca çalışan için erken emeklilik yolları bir bir açılıyor. Doğum ve askerlik borçlanması, kısmi emeklilik, malulen emeklilik, engelli indirimi ve yıpranma payı düzenlemeleri sayesinde emeklilik yaşı 47 – 48 – 49 bandına kadar gerileyebiliyor.