Mini EYT Umudu Gündemde! 1999 Sonrası Sigortalılara Erken Emeklilik Yolda
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini bir gün farkla kaçırıp yararlanamayanlar gözünü gelecek olan yeni düzenlemelere çevirmiş durumda. Uzmanlardan ise müjdeli haber geldi. SGK uzmanları 'Mini EYT” beklentisi, 2027 seçim sürecinde yeniden gündeme gelebilir.' görüşünde. Peki mini EYT ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar haberimizde...
Kaynak: Sabah
Türkiye’de 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar, EYT düzenlemesinin dışında kalmış ve bu durum milyonlarca çalışan için mağduriyet yaratmıştı. Şimdi ise 2027 yılına işaret edilerek “Mini EYT” formülleri gündeme taşınıyor. Peki mini EYT ne zaman çıkacak? Meclis'in gündeminde mi?
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, çıkarılan EYT yasasıyla yaş şartı olmaksızın emekli olabildi. Ancak bu tarihten yalnızca bir gün sonra işe başlayanlar, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına kadar çalışmak zorunda kaldı.
MİLYONLARCA KİŞİ BİR GÜNLE ERKEN EMEKLİLİĞİ KAÇIRDI
Bu ayrım, milyonlarca vatandaş için büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve kamuoyunda “2. EYT” veya “Mini EYT” taleplerini doğurdu.
SGK UZMANI 2027 YILINI İŞARET ETTİ
SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş, yaptığı değerlendirmelerde bu konunun 2027 seçim sürecinde yeniden gündeme gelmesinin yüksek olasılık olduğunu belirtti. Karakaş’a göre, halkın yoğun baskısı siyasileri harekete geçirebilir ve erken emeklilik formülleri tekrar masaya yatırılabilir.
Henüz resmi bir yasa tasarısı bulunmasa da, kulislerde konuşulan seçenekler dikkat çekiyor:
Sigorta giriş tarihine göre kademeli yaş indirimi
Prim gün sayısını tamamlayanlara yaş beklemeden emeklilik hakkı
Uzun süre çalışanlara özel düzenlemeler
Bu ihtimaller, 1999 sonrası sigortalılar için umut ışığı oldu.
MİNİ EYT MİLYONLARCA KİŞİYE UMUT OLDU
“Mini EYT” beklentisi, 1999 sonrası sigortalılar için yeni bir erken emeklilik kapısı aralayabilir. Milyonlarca kişi için 2027 yılı, emeklilik planlarının yeniden şekilleneceği kritik bir döneme işaret ediyor.
Uzmanlar, vatandaşların gelişmeleri dikkatle takip etmesi, e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini düzenli kontrol etmesi ve hak kaybı riskine karşı şimdiden önlem alması gerektiğini vurguluyor.