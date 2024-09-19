5 TL’lik Alışverişe 600 Bin TL Ceza Gelecek: Düzenleme Devreye Giriyor

Alışverişlerde fiş ve fatura almayı ihmal eden tüketiciler ve belge düzenlemeyen işletmeler için ciddi cezalar yolda. Kaçakçılık ve belge düzenlememe durumlarında, tüketicilere bir belge için 5.000 TL'ye kadar özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Ancak belge düzenlenmesi gereken beş iş günü içinde durumu raporlamayan tüketicilere ceza uygulanmayacak.

Kaynak: Gazete Pencere