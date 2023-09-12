Mısır’da sünger fabrikasında şiddetli yangın

Mısır’ın kuzeyindeki eş-Şarkiye’ye bağlı Zagazig kentinde bir sünger fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine 16 itfaiye aracı ile 11 ambulans sevk edilirken, alevlerin bir süre sonra kontrol altına alındığı belirtildi.

Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dumandan etkilenen 51 kişiden 44’ünün olay yerinde tedavi edildiği diğerlerinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yerel yönetim tarafından, yangının nedeninin araştırılması için komite kuruldu.

Kaynak: İHA